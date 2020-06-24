HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S20 Ultra'dan bulaştı: Birçok Samsung telefon yeşil ekran sorunu yaşıyor!

Galaxy S20 Ultra'dan bulaştı: Birçok Samsung telefon yeşil ekran sorunu yaşıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S20 Ultra yeşil ekran sorunu diğer Samsung telefonlara bulaştı. Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 serisi Samsung akıllı telefon kullanıcıları, yeşil ekran sorunu yaşadıklarını bildirdi.

Galaxy S20 Ultra'dan bulaştı: Birçok Samsung telefon yeşil ekran sorunu yaşıyor!

Samsung yeşil ekran sorunu aslında ilk kez karşımıza çıkmadı. Bu anlamda başlangıç Samsung Galaxy S20 Ultra ile oldu. Hatırlarsanız bazı Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları yeşil ekran sorunu yaşadıklarından şikayetçiydi. Snapdragon 865 işlemcisi kullanan Galaxy S20 Ultra sahipleri herhangi bir sorun yaşamazken, Exynos 990 işlemcili Galaxy S20 Ultra sahipleri, ekran yenileme hızını 120 Hz'e aldığında ve parlaklığı düşürdüğünde yeşil tonlu bir ekran ile karşılaşıyordu. Bu durum kullanıcıların canını oldukça sıkmıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden yeşil ekran sorunu yeniden hortladı.

SAMSUNG'UN YEŞİL EKRAN SORUNU DİĞER CİHAZLARA SIÇRADI

Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 ve Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonların yeşil ekran sorunu yaşadıkları ortaya çıktı. Sıralanan akıllı telefonlardan birine sahip olan kişiler, tıpkı Samsung Galaxy S20 Ultra'da olduğu gibi yeşil ekran sorunu yaşamaya başladı. Bu sorunla birlikte ekranlar yeşil bir ton aldı. Üstelik bu telefonların bir kısmı 120 Hz ekran yenileme hızına sahip değil. Yani Galaxy S20 Ultra'nın ekranıyla uzaktan yakından alakaları yok.

Samsung yeşil ekran sorunu

SAMSUNG SORUNU GALAXY S20 ULTRA'DAKİ GİBİ ÇÖZECEK

Samsung yeşil ekran sorunu için Galaxy S20 Ultra'da uyguladığı stratejiyi takip edecek gibi görünüyor. Samsung Galaxy S20 Ultra yeşil ekran sorunu için bir güncelleme yayınlamış ve sorunu çözmüştü. Samsung'un Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 ve Galaxy Note 10 Lite cihazlarına da böyle bir güncelleme göndererek yeşil ekran sorununu çözmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Oppo 'henüz ölmedi' dedi, yeni telefonunu tanıttı! İşte fiyatıOppo 'henüz ölmedi' dedi, yeni telefonunu tanıttı! İşte fiyatı
Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 14 Beta nasıl yüklenir?

iOS 14'ün ilk güncellemesi nasıl yüklenir?

Apple AirPods Pro güncellemesini yayınladı! AirPods Pro'lara gelen yenilikler neler?

Apple onlara da güncelleme yolladı! İşte gelen yenilikler

iOS 14 YouTube kullanıcılarının bir derdine derman oluyor!

iOS 14 ile iPhone'ların bir derdi daha çözülüyor!

Reno 3 ailesi henüz ölmedi: Oppo Reno 3A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo 'henüz ölmedi' dedi, yeni telefonunu tanıttı! İşte fiyatı

İlk kıvılcım Brezilya'dan: WhatsApp para gönderme özelliği durduruldu!

Herkesi şaşırtan karar: Merkez Bankası WhatsApp'a müdahale etti!

GTA 5 işe yaradı: Epic Games rekor kırmayı başardı!

GTA 5 ile gelen şaşırtıcı rekor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.