Galaxy S20 Ultra'dan bulaştı: Birçok Samsung telefon yeşil ekran sorunu yaşıyor!

Samsung yeşil ekran sorunu aslında ilk kez karşımıza çıkmadı. Bu anlamda başlangıç Samsung Galaxy S20 Ultra ile oldu. Hatırlarsanız bazı Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları yeşil ekran sorunu yaşadıklarından şikayetçiydi. Snapdragon 865 işlemcisi kullanan Galaxy S20 Ultra sahipleri herhangi bir sorun yaşamazken, Exynos 990 işlemcili Galaxy S20 Ultra sahipleri, ekran yenileme hızını 120 Hz'e aldığında ve parlaklığı düşürdüğünde yeşil tonlu bir ekran ile karşılaşıyordu. Bu durum kullanıcıların canını oldukça sıkmıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden yeşil ekran sorunu yeniden hortladı.

SAMSUNG'UN YEŞİL EKRAN SORUNU DİĞER CİHAZLARA SIÇRADI

Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 ve Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonların yeşil ekran sorunu yaşadıkları ortaya çıktı. Sıralanan akıllı telefonlardan birine sahip olan kişiler, tıpkı Samsung Galaxy S20 Ultra'da olduğu gibi yeşil ekran sorunu yaşamaya başladı. Bu sorunla birlikte ekranlar yeşil bir ton aldı. Üstelik bu telefonların bir kısmı 120 Hz ekran yenileme hızına sahip değil. Yani Galaxy S20 Ultra'nın ekranıyla uzaktan yakından alakaları yok.