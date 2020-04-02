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Galaxy S20 Ultra'ya 'değişik' renk seçenekleri gelebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Ice Universe takma isimli bu sızdırıcı tam renk hakkında detay vermese de bu rengin Twitter’da bahsedildiği gibi Aura Glow olmayacağını söylüyor.

Galaxy S20 Ultra'ya 'değişik' renk seçenekleri gelebilir!

Bildiğiniz gibi cihazın 5G versiyonu bu sıkıcı renk yelpazesine ek olarak Royal Gold renk seçeneğine de sahip. Ayrıca bildiğimiz gibi Samsung Olimpiyat oyunlarının resmi sponsoru. Tokyo’da düzenlenecek olan ancak 2021 yılına ertelenen bu olimpiyatlara özel bir telefon daha geliştirdi.

Daha doğrusu Galaxy S20+ 5G için Olympic Edition versiyonu tasarlandı. Bu telefon Matte Gold (Mat Altın Sarısı) renk seçeneği ile dağıtılacak. Ancak olimpiyatların ertelenmesi telefonu koleksiyonluk bir seri yapabilir. Çünkü sınırlı sayıda üretilmiş durumda.

GALAXY S20 ULTRA'YA YENİ RENK SEÇENEKLERİ GELİYOR

Yukarıdan da anlaşılabileceği üzere en önemli aday altın sarısı Galaxy S20 Ultra. Ancak bunların dışında Cloud Blue (mavi bulut), Cloud White (beyaz bulut), Cloud Pink (pembe bulut) Aura Red (kırmızı aura) renk seçenekleri en muhtemel adaylar.

Hatırlarsanız Aura Red, Galaxy Note 10’da kullanılmış ve oldukça tercih edilmiş bir renk seçeneğiydi. Samsung’tan konuya ilişkin yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor. Biz şimdi cihazın özelliklerine kısaca bir göz atalım.

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Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20 Ultra

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