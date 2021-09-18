Galaxy S22 ve GalaxyS22+ ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı

Bilmeyenler için, bu, yerel 50 megapiksel çözünürlüğe ve 1μm piksel boyutuna sahip 1/1,57 inç sensöre sahip Güney Koreli teknoloji devinin en yeni sensörüdür. Bu sensör, dört piksel gruplama modunda 12,5 megapiksel çekim ve bir remozaik algoritma kullanarak 100 megapiksele kadar görüntü yakalama yeteneğine sahip.

Başka bir deyişle, yeni ISOCELL GN5 sensörü, Galaxy S21 ve Galaxy S21+’da bulunan 12MP 1/1.76 inç sensörün bir adım üstünde . Ancak bu sensör hala Samsung’un cephaneliği altındaki en iyi 50 megapiksel sensör değil. Bunun yerine, marka , her ikisi de ISOCELL GN5’ten daha büyük sensörlere sahip olan ve daha büyük doğal pikseller sayesinde daha iyi görüntüler yakalayabilen ISOCELL GN1 sensörleri veya hatta ISOCELL GN2 sensörleri ile yeni birinci sınıf el cihazlarını gönderebilir.

Ayrıca, Galaxy S22 ve GalaxyS22+‘ın arka tarafında üçlü kamera kurulumuna sahip olacağına dair bir söylenti daha önce ortaya çıkmıştı. Bu, 50 megapiksel birincil atıcı, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10 megapiksel telefoto sensörden oluşacak. Dolayısıyla, S22 ikilisinin yalnızca dijital yakınlaştırma sunan S21 ve S21+’a göre daha iyi büyütme sunmasını bekleyebiliriz.

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