HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S22 ve GalaxyS22+ ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı

Galaxy S22 ve GalaxyS22+ ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı

18.09.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen bilgilere göre, Galaxy S22 serisinden iki akıllı telefon modeli Samsung’un yakın zamanda piyasaya sürülen ISOCELL GN5 kamera sensörünü kullanacak. 

Galaxy S22 ve GalaxyS22+ ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı

Bilmeyenler için, bu, yerel 50 megapiksel çözünürlüğe ve 1μm piksel boyutuna sahip 1/1,57 inç sensöre sahip Güney Koreli teknoloji devinin en yeni sensörüdür. Bu sensör, dört piksel gruplama modunda 12,5 megapiksel çekim ve bir remozaik algoritma kullanarak 100 megapiksele kadar görüntü yakalama yeteneğine sahip.

Başka bir deyişle, yeni ISOCELL GN5 sensörü, Galaxy S21 ve Galaxy S21+’da bulunan 12MP 1/1.76 inç sensörün bir adım üstünde . Ancak bu sensör hala Samsung’un cephaneliği altındaki en iyi 50 megapiksel sensör değil. Bunun yerine, marka , her ikisi de ISOCELL GN5’ten daha büyük sensörlere sahip olan ve daha büyük doğal pikseller sayesinde daha iyi görüntüler yakalayabilen ISOCELL GN1 sensörleri veya hatta ISOCELL GN2 sensörleri ile yeni birinci sınıf el cihazlarını gönderebilir.
Ayrıca, Galaxy S22 ve GalaxyS22+‘ın arka tarafında üçlü kamera kurulumuna sahip olacağına dair bir söylenti daha önce ortaya çıkmıştı. Bu, 50 megapiksel birincil atıcı, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10 megapiksel telefoto sensörden oluşacak. Dolayısıyla, S22 ikilisinin yalnızca dijital yakınlaştırma sunan S21 ve S21+’a göre daha iyi büyütme sunmasını bekleyebiliriz.

Koronavirüs aşısı hamilelere zarar vermiyor: Kötü haberler geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadıArkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadı
PARTNER"Zor bir dönemden geçiyoruz""Zor bir dönemden geçiyoruz"
A15 Bionic, selefi A14 Bionic’e oranla ne kadar güçlü? A15 Bionic, selefi A14 Bionic’e oranla ne kadar güçlü?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.