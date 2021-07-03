1. sınıf, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor 2021? 1. sınıf kayıt sorgulama...

"1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor 2021?" sorusu, çocuğunu okula yazdırmaya çalışan milyonlarca aile tarafından sorgulanıyor. Peki bu sene kaç doğumlular okula başlayacak? 1. sınıf kayıt sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

1. sınıf ve anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?

E-okul ilkokul kayıt sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. Ekran aktif hale geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

72-20 AYLIK ÇOCUKLAR 1. SINIFA BAŞLAYACAK Sorgulama öğrencinin T.C kimlik numarası ile yapılır. 72-20 aylık çocukların 1. sınıfa başlaması zorunlu tutulur. Belirtilen yaşlardaki çocukların rapor alıp okul hayatına başlama sürelerini ertelemeleri gibi bir durum kabul edilmeyecektir.

69-71 AYLIK ÇOCUKLAR ANAOKULUNA GİDEBİLİR Velilerin talebi doğrultusunda 69-71 aylık çocukların anaokuluna gitmesi mümkündür. Konuya ilişkin paylaşılan açıklamada uygulama sınıflarına, ana sınıfı ve anaokuluna 57-68 aylık çocukların kaydının yapılacağı, bu kayıtlar gerçekleştikten sonra imkanlar yeterli olduğu müddetçe uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocukların kaydedileceği duyuruldu.

Açıklamaların devamında grup oluşacak kadar çocuk olmayan okullarda 36-68 aylık çocukların ana sınıfına gideceği söylendi.