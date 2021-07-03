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1. sınıf, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor 2021? 1. sınıf kayıt sorgulama...

03.07.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlıyor. Anaokulu ve birinci sınıf yaşları gelen çocuklar bu yıl okula başlayacak. MEB tarafından her sene e-okul üzerinden ilkokul ve anaokulu kaydı yapacak öğrencilerin yerleştiği okullar erişime açılıyor. Peki 1. sınıf, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor 2021? 1. sınıf kayıt sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

"1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor 2021?" sorusu, çocuğunu okula yazdırmaya çalışan milyonlarca aile tarafından sorgulanıyor. Peki bu sene kaç doğumlular okula başlayacak? 1. sınıf kayıt sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

1. sınıf ve anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?

E-okul ilkokul kayıt sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. Ekran aktif hale geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

72-20 AYLIK ÇOCUKLAR 1. SINIFA BAŞLAYACAK

72-20 AYLIK ÇOCUKLAR 1. SINIFA BAŞLAYACAK
Sorgulama öğrencinin T.C kimlik numarası ile yapılır. 72-20 aylık çocukların 1. sınıfa başlaması zorunlu tutulur. Belirtilen yaşlardaki çocukların rapor alıp okul hayatına başlama sürelerini ertelemeleri gibi bir durum kabul edilmeyecektir.

69-71 AYLIK ÇOCUKLAR ANAOKULUNA GİDEBİLİR

69-71 AYLIK ÇOCUKLAR ANAOKULUNA GİDEBİLİR
Velilerin talebi doğrultusunda 69-71 aylık çocukların anaokuluna gitmesi mümkündür. Konuya ilişkin paylaşılan açıklamada uygulama sınıflarına, ana sınıfı ve anaokuluna 57-68 aylık çocukların kaydının yapılacağı, bu kayıtlar gerçekleştikten sonra imkanlar yeterli olduğu müddetçe uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocukların kaydedileceği duyuruldu.
Açıklamaların devamında grup oluşacak kadar çocuk olmayan okullarda 36-68 aylık çocukların ana sınıfına gideceği söylendi.
Öte yandan ilkokul kaydı bir sene ertelenen ve önceki yıl okul öncesi eğitimini almamış 69-71 aylık çocukların da okul öncesi eğitim kurumları kayıtlarında öncelik verileceği belirtildi.
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