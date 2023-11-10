10 KASIM ATATÜRK RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: WhatsApp ve Instagram için hadisli, farklı, güzel resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları 10 Kasım 2023 tarihinin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yurdun dört bir yanında büyük sevgi ve özlemle anılacak. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk'ün 85. yıl dönümü münasebetiyle cuma mesajları ve sözlerini bugüne özel derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.
10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz. Bizi düşmana, art niyetli insanlara karşı darda ve muhtaç koyma Allah'ım. Hayırlı cumalar...
Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)
Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.