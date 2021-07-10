Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto, şans oyunlarının en popülerleri arasında yer alıyor. Peki 10 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

10 Temmuz 2021 Cumartesi günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor ve noter huzuruna gerçekleşiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto kuralları MPİ tarafından belirlenir. Buna göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen şanslı kişiler büyük ikramiyeyi kazanır.