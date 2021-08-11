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  4. 11 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

11 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

11.08.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucu şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Haberimizde yer alan linkten Milli Piyango TV adresine gidebilir ve çekilişi canlı izleyebilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. Canlı yayında gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleyebilirsiniz. Çekiliş sonuçları, çekilişin gerçekleşmesinin ardından Milli Piyango'nun internet sitesinden paylaşılıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor.
Çekiliş 21.30'da başlıyor. Sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor.
Çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI YAYIN LİNKİ

ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI YAYIN LİNKİ
Çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleniyor. Çekilişi canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidin.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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