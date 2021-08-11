11 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. Canlı yayında gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleyebilirsiniz. Çekiliş sonuçları, çekilişin gerçekleşmesinin ardından Milli Piyango'nun internet sitesinden paylaşılıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor.
Çekiliş 21.30'da başlıyor. Sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor.
Çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI YAYIN LİNKİ
Çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleniyor. Çekilişi canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidin.