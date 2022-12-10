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12-18 Aralık haftası burçları neler bekliyor? 12-18 Aralık haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

10.12.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 12-18 Aralık haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için işler biraz yavaşlıyor. Bu yavaşlığı olumsuz algılamayın tam tersi işleri dengelemek için fırsat olarak görün.

12-18 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yeniliklerle dolu bir hafta bekliyor.

Bazen her şeyi akışına bırakmak en iyisidir. Merkür, bu hafta yenilikçi Uranüs ile bağlantı kurarak ilham verici düşüncelere ve beklenmedik konuşmalara yol açar. Bu etki bizi 2023 için bir vizyon panosu yapmaya hazırlıyor. Her şey mantıklı gelmese de gelecek hakkında düşünmek kolaylaşıyor.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

12-18 ARALIK HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ

12'sinde, seyahat planları ve kariyer hedefleri sizin için bir araya geliyor, ancak 14'ünde, görünüşte sağlam olan bu kararları zaten sorguluyorsunuz. Ya bu kadar zorlamak zorunda kalmasaydın ve bunun yerine her şeyin olduğu gibi olmasına izin verseydin? 17'sinde, nasıl daha fazla para kazanacağınızı veya tasarruf edeceğinizi anlamanıza yardımcı olacak ilham geliyor.

BOĞA

BOĞA

Ayın 12'sinde beklediğiniz kredi veya vergi beyannamesi gelir, ancak ayın 14'ünde, çevrimiçi alışveriş sepetlerini zaten gereksiz şeylerle dolduruyorsunuz. Bu para biriktirilmek veya geleceğinize yatırılmak içindir, savurganlık için boşa harcanmaz. 17'sindeki bazı beklenmedik iyi haberler, güveninizi artırır ve size büyük resmi hatırlatır.

İKİZLER

İKİZLER

O korkutucu “biz neyiz?” sorusu 12'sinde, partnerinizle konuşmanız beklenenden çok daha iyi gidiyor. Ancak ayın 14'ünde, sürekli büyüyen bir iş yükü, taahhüdü gerçekten başlamadan önce kesmeye hazır hissetmenize neden oluyor. Aşırı bir şey yapmadan önce bir nefes alın. 17'sinde, işler kontrolden çıkmış gibi görünse bile evrenin arkanızda olduğuna dair beklenmedik bir hatırlatma alırsınız.

YENGEÇ

YENGEÇ

Bu yıl bir fitness veya sağlık rutinine geri dönmek zor oldu, ancak ayın 12'sinde, sonunda biraz motivasyon kazanır veya adımlarınızı atarsınız. Yine de çok sert gitmeyin yoksa ayın 14'ünde tükenirsiniz. Rutininizi sarsmak, 17'sinde, beklenmedik bir sosyal veya romantik bağlantıya yol açar. Akışına bırak!

ASLAN

ASLAN

Sıradan bir aşk ilişkisi, 12'sinde ciddileşiyor, ancak 14'ünde, kendinizden çok erken bir zamanda çok şeye verip vermediğinizi sorguluyorsunuz. Sınırlarınızın yeterince güçlü olduğuna güvenin ve bu sefer kendinizi kaybetmeyeceksiniz. Bu arada, ayın 17'sinde, bir üretkenlik hilesi iş gününüzü yarıya indirerek size tatilden önce dinlenmek için daha fazla zaman tanır.

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