12-18 Aralık haftası burçları neler bekliyor? 12-18 Aralık haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

12-18 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yeniliklerle dolu bir hafta bekliyor.

Bazen her şeyi akışına bırakmak en iyisidir. Merkür, bu hafta yenilikçi Uranüs ile bağlantı kurarak ilham verici düşüncelere ve beklenmedik konuşmalara yol açar. Bu etki bizi 2023 için bir vizyon panosu yapmaya hazırlıyor. Her şey mantıklı gelmese de gelecek hakkında düşünmek kolaylaşıyor.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.