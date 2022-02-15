EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bekleyiş sürüyor. 1999 yılının Eylül ayında yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa kapsamında emekli olmak için sigortalılık süresi ile prim ödeme şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bir süre önce yasa EYT teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceği tarih açıklanırken, çok sayıda vatandaş da konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki 15 Şubat 2022 EYT'de son durum ne? EYT kimleri kapsayacak? Yasa ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 15 Şubat 2022 Salı gübü itibarıyla EYT'de son durum ve ayrıntıları sizler için derledik.

15 ŞUBAT 2022 EYT'DE SON DURUM NE?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa kapsamında emekli olmak için sigortalılık süresi ile prim ödeme şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Primlerinin ödenmesine rağmen emekli olabilmek için yaşını bekleyen milyonlarca kişinin beklediği yasaya ilişkin yapılan açıklamada teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı tarih belli olmuştu.

EYT için Kısmi emeklilik, Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması, Kademeli emeklilik, Prim tamamlayarak emekli olma ve Finlandiya modeli olmak üzere 5 formül masada...

Kısmi emeklilik formülü: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması formülü: Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.