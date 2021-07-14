Tüm Türk halkının tek yürek olduğu ve deokrasi nöbeti tutmak için sokaklara döküldüğü 15 Temmuz Darbesi'nin bu yıl 5. senesi kutlanacak. Darbenin ardından her yıl bu hain darbede hayatını kaybeden şehitlerin anıldığı etkinlikler yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl etkinlik yapılıp, yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 15 Temmuz'da Demokrasi Nöbeti tutulacak mı? İletişim Başkanlığı etkinlikleri duyurdu!

15 Temmuz'da Demokrasi Nöbeti tutulacak mı?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin beşinci yılında birçok ilde programlar düzenlenerek demokrasi tutulacak.

2016 yılında düzenlenen hain darbede halk sokaklara dökülerek kahramanlık öyküleri yazılırken, birçok vatandaş ise saldırı esnasında hayatını kaybederek şehir oldu.

FETÖ ve yanlısı bir grup asker tarafından düzenlenen başarış darbe girişiminde tüm millet tek yürek olarak darbecileri bertaraf etti.

Darbe tarihinden bu yana "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak meydanlarda, darbenin gerçekleştirildiği Boğaziçi Köprüsünde bir takım etkinlikler yapılıyor.