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15 Temmuz'da Demokrasi Nöbeti tutulacak mı? İletişim Başkanlığı etkinlikleri duyurdu!

14.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında FETÖ'nün paralel yapılanması olan bir grup asker tarafından 15 Temmuz günü hain bir darbe girişiminde bulunulmuştu. Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara çıkması üzerine darbecilere karşı mücadele vermesi tarihe kazındı. Bu yıl 5. yılı olan 15 Temmuz darbesinde hayatını kaybeden şehitler anılacak. Peki 15 Temmuz'da Demokrasi Nöbeti tutulacak mı? İletişim Başkanlığı etkinlikleri duyurdu!

Tüm Türk halkının tek yürek olduğu ve deokrasi nöbeti tutmak için sokaklara döküldüğü 15 Temmuz Darbesi'nin bu yıl 5. senesi kutlanacak. Darbenin ardından her yıl bu hain darbede hayatını kaybeden şehitlerin anıldığı etkinlikler yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl etkinlik yapılıp, yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 15 Temmuz'da Demokrasi Nöbeti tutulacak mı? İletişim Başkanlığı etkinlikleri duyurdu!

15 Temmuz'da Demokrasi Nöbeti tutulacak mı?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin beşinci yılında birçok ilde programlar düzenlenerek demokrasi tutulacak.
2016 yılında düzenlenen hain darbede halk sokaklara dökülerek kahramanlık öyküleri yazılırken, birçok vatandaş ise saldırı esnasında hayatını kaybederek şehir oldu.
FETÖ ve yanlısı bir grup asker tarafından düzenlenen başarış darbe girişiminde tüm millet tek yürek olarak darbecileri bertaraf etti.
Darbe tarihinden bu yana "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak meydanlarda, darbenin gerçekleştirildiği Boğaziçi Köprüsünde bir takım etkinlikler yapılıyor.
2021 yılı için merak konusu olan demokrasi nöbeti etkinliklerini İletişim Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
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