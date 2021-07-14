15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü öncesinde tatil olan devlet kurumları haricinde diğer kurumların da hizmet durumu merak konusu oldu. 15 Temmuz'un resmi tatil kapsamında olduğu bilinmekte. Bu sebeple "15 Temmuz'da marketler açık mı?" sorusu sorgulanıyor. İşte ayrıntılar...

15 Temmuz'da marketler açık mı?

15 Temmuz tarihinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor.

Yayınlanan son genelge ile tüm kısıtlamaların kalkmasının ardından, hem sokağa çıkma yasakları kalkmış, hem de marketler eski normal işleyiş saatlerine geri dönmüştü.

15 Temmuz tarihi için özel bir duyuru yapılmadı, ancak marketler açık olacak.