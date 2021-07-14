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15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor?

14.07.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar 15 Temmuz öncesinde tatil olan devlet kurumları haricinde market gibi işletmelerin de hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Resmi tatil kapsamında olan bugünde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile hizmet verip vermedikleri sorusu merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz'da marketler açık mı? İşte 15 Temmuz marketlerin açılış ve kapanış saatleri...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü öncesinde tatil olan devlet kurumları haricinde diğer kurumların da hizmet durumu merak konusu oldu. 15 Temmuz'un resmi tatil kapsamında olduğu bilinmekte. Bu sebeple "15 Temmuz'da marketler açık mı?" sorusu sorgulanıyor. İşte ayrıntılar...

15 Temmuz'da marketler açık mı?

15 Temmuz tarihinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor.
Yayınlanan son genelge ile tüm kısıtlamaların kalkmasının ardından, hem sokağa çıkma yasakları kalkmış, hem de marketler eski normal işleyiş saatlerine geri dönmüştü.
15 Temmuz tarihi için özel bir duyuru yapılmadı, ancak marketler açık olacak.
Marketlerin her zamanki işleyiş saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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