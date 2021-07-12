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15 ve 16 Temmuz resmi tatil mi 2021? 16 Temmuz Cuma tatil edildi mi?

12.07.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Fetullahçı terör örgütünün düzenlediği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu tarihi gün 'Demokrasi ve Birlik Günü' ilan edildi. 15 Temmuz tarihine kısa bir süre kala 15 ve 16 Temmuz'un resmi tatil olup, olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 16 Temmuz Cuma tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2017 yılında bu tarihi gün resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz'un ardından bayram öncesi tatilleri birleştirilip 16 Temmuz'un tatil olup, olmayacağı merak konusu oldu. Peki 15 ve 16 Temmuz resmi tatil mi 2021? Bayram tatili ile birleştirildi mi? İşte ayrıntılar...

16 Temmuz tatil olacak mı?

15 Temmuz tarihinin resmi tatil ilan edilmesinin ardından bu yıl bayram öncesine gelen 16 Temmuz'un da tatil edilip, edilmeyeceği merak ediliyor.
2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu tarihi günde vatandaşların saldırganlara karşı gösterdiği mücadele sonucu 'demokrasi ve milli birlik günü' ilan edildi.
2017 yılına gelindiğinde ise 15 Temmuz günü tüm ülkede resmi tatil olarak açıklandı. 2017 yılından bu yana resmi tatil edilen 15 Temmuz bu yıl perşembe gününe denk geliyor.
Bayram öncesine denk gelen 15 Temmuz tatilinin bayram tatiliyle birleştirilmesi söz konusu oldu.
Vatandaşlar tarafından 15 Temmuz resmi tatili ile bayram tatilinin birleştirilip, birleştirilmeyeceği merak konusu olurken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi
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