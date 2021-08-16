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  4. 16 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

16 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

16.08.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 16 Ağustos Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 16 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

Şans oyunu severlerin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 16 Ağustos Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 16 Ağustos 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

16 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 16 Ağustos On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 bilen ise 1 kişi 212.977,45 liranın sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 6,7,11,22,23,33,39,49,54,55,58,61,63,71,72,74,75,76,77,78,79 ve 80 olmuştu.
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
16 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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