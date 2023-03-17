18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2023: En yeni, duygusal, etkileyici ve 108. yıl dönüme özel resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları resimli ve 108. yıl dönüme özel en yeni, duygusal ve etkileyici seçeneklerinden bir tanesini seçerek WhatsApp, Instagram ve Facebook'tan paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen bu anlamlı gün, Türk milleti için oldukça önemlidir. en yeni, duygusal, etkileyici 108. yıl dönüme özel resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 108. yıldönümüne özel resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları...
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma gününde tüm şehitleri rahmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz.
Çanakkale Zaferi'nin 108. yılını kutluyor, bu destana öncülük eden Gazi Mustafa Kemal ve cesur Türk askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Türk milletinin göstermiş olduğu mücadele ve kazandığı Zaferin 108.yıldönümünü gururla kutluyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu mücadeleye katılarak vatanın bölünmez bütünlüğü için Canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz