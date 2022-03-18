2022 Çanakkale zaferi mesajları! En yeni, kahramanlık ve minnet dolu 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi, önceki senelerde olduğu gibi bugün de coşku ve minnetle kutlanacak. Aziz şehitlerimizin anılacağı bu önemli ve anlamlı günde Çanakkale zaferi mesajları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. En yeni ve en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarını sizler için derledik.

2022 ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.