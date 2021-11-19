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  4. 21 adamı baltayla öldürdü! İstanbul'un ilk kadın mafyası Baltalı Hano'nun şaşırtan hikayesi

21 adamı baltayla öldürdü! İstanbul'un ilk kadın mafyası Baltalı Hano'nun şaşırtan hikayesi

19.11.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1800'lerin sonlarına doğru yaşadığı rivayet edilen Baltolu Hano, sessiz sakin bir hayat sürerken, kalbine düşen intikam ateşi, onu bir mafya liderine dönüştürdü. İşte Baltalı Hano'nun, yıllar geçse de dilden dile aktarılan inanılmaz hikayesi...

Kocası öldükten sonra İstanbul'un en ünlü kabadayılarından Solak Ligor ile aşk yaşamaya başlayan Hanzade isimli kadın, bu ilişkinin hayatının dönüm noktası olacağını bilmiyordu. Hikayenin kesinliği konusunda her ne kadar şüpheler mevcutsa da, Baltalı Hano'nun yaşam öyküsü dizi ve filmlere bile konu oldu.

İŞTE DUYANLARI DEHŞETE DÜŞÜREN BALTALI HANO EFSANESİ

1800'lerde yaşadığı söylenilen Hanzade isimli kadın, fakir bir aileye doğsa da, evlenme çağı gelince zengin bir adamla dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Ancak Hanzade'nin kocası, oğlu henüz 6 yaşındayken vefat etti.
Hanzade çok zengin bir kadın olduğu için İstanbul'un bütün kabadayıları Hanzade'nin gönlünü çalmaya çalıştı. Hanzade ise kendisine sevgili olarak ünlü kabadayı Solak Ligor'u seçti. Solak Ligor ile uzun yıllar ilişki yaşayan Hanzade, 12 yaşındaki oğlunun eve gelmediği fark edince panik içinde oğlunu aramaya başladı ancak bulamadı. Acılar içinde kıvranan anneyi ise sevgilisi Solak Ligor sakinleştirdi ve oğlundan umudu kesmesi gerektiğini söyledi.
Günlerden bir gün, Hanzade'nin kulağına, oğlunun kaybolmadığı, Solak Ligor ile birlikte hamamda olduğu haberi geldi. Söylentilere göre Solak Ligor, Hanzade'nin oğlunu hamam oğlanı yapmış, arkadaşlarıyla birlikte istismar ediyordu. Bunu duyan Hanzade, gözleriyle görmek için erkek kılığına girip kocasını takip etti ve içeriye baktığında gerçekten de oğlunun orada olduğunu gördü. Gördükleri karşısında çılgına dönen Hanzade, odun kesmek için ortaya konulmuş baltayı aldığı gibi 21 adamı dakikalar içinde öldürdü.
Yaşanan dehşet verici olaydan sonra halk, Hanzade'den korkmaya başladı ve Hanzade'nin adı Baltalı Hano oldu. Yarattığı korku imparatorluğundan memnun olan Hanzade ise halkı haraca bağladı ve işlerin başına oğlunu koydu.
Baltalı Hano karakterine, Payitaht Abdülhamit dizisinde genç oyuncu Merve Kızıl hayat vermişti. Ancak dizide, karakterin intikam hikayesi farklı anlatılmıştı.
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