25 yıldır difenbahya yaprağına hayat veriyor! Özel bir sistemle kurutuyor, 22 ayar altınla çiziyor

Bugüne kadar yapraklar üzerine yüzlerce eser çizen Hülya Unutur, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin anısına yaptırılan Şehitler Abidesi, sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı, 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı yaklaşık 3 ayda altın ile kendi özel boya karışımı ve ışık görmeden özel bir yöntemle 2 yıl boyunca kuruttuğu difenbahya bitkisi yaprağı üzerine resmetti.