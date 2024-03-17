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  4. 26 yaşındaki Ceyda'nın kahreden ölümü! O detay yürekleri dağladı

26 yaşındaki Ceyda'nın kahreden ölümü! O detay yürekleri dağladı

17.03.2024 16:03
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Adana’da, geçen cuma otoyolda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ceyda Gürler Erkoç (26) ağır yaralanmıştı. Erkoç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erkoç hakkında öğrenilen o detay ise yürekleri yaktı.

Kaza, 15 Mart saat 17.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan 20 araç birbirine çarptı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YÜREK YAKAN DETAY!

YÜREK YAKAN DETAY!

Ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ceyda Gürler Erkoç’un 9 ay önce evlendiği, bir aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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