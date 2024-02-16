3 bin 499 dolarlık Apple Vision Pro için iadeler başladı! Peki neden?

Independent'ın haberine göre, bazı Apple Vision Pro sahipleri, başlıklarını satın aldıktan 2 hafta sonra, ürünleri iade etmeye başladı. Habere göre iade eden kullanıcılar, konfor, kullanılabilirlik ve rahatsızlık sorunlarından şikayet ederek ürünlerini iade ediyor.

Habere göre, kullanıcılara, uygulamalar ve ekranlar gibi dijital içerikleri fiziksel dünyanın üzerine bindirerek artırılmış gerçeklik deneyimi yaşama olanağı sunan cihazı cihazı iade edenlerden bazıları özel uygulamaların eksikliğinden dolayı cihazın kullanışlı olmadığını söyledi.



