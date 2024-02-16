3 bin 499 dolarlık Apple Vision Pro için iadeler başladı! Peki neden?

Independent'ın haberine göre, bazı Apple Vision Pro sahipleri, başlıklarını satın aldıktan 2 hafta sonra, ürünleri iade etmeye başladı. Habere göre iade eden kullanıcılar, konfor, kullanılabilirlik ve rahatsızlık sorunlarından şikayet ederek ürünlerini iade ediyor.
Habere göre, kullanıcılara, uygulamalar ve ekranlar gibi dijital içerikleri fiziksel dünyanın üzerine bindirerek artırılmış gerçeklik deneyimi yaşama olanağı sunan cihazı cihazı iade edenlerden bazıları özel uygulamaların eksikliğinden dolayı cihazın kullanışlı olmadığını söyledi.
Teknoloji yöneticisi Alexander Torrenegra, 13 Şubat'ta X'te (eski adıyla Twitter) "Apple Vision Pro'mu kutusundan çıkarıp kullandıktan 2 saat sonra tekrar kutulayıp iade etmeye karar verdim. Oldukça havalı, ancak onu saklamamı gerektirecek kadar sık kullanacağım hiçbir şey yok... Sürükleyici iş deneyiminin onu saklamak için yeterince iyi olacağını umuyordum, ama hayır. Retina ekranımı ve fare gecikmesi olmamasını tercih ederim." diye yazdı.
Diğer kullanıcılar ise geçmişte bazı AR ve VR başlık kullanan kullanıcıların karşılaştığı bir şikayet olan hareket hastalığı (araç tutması) veya baş ağrısı yaşamaktan şikayet etti.
Bir kullanıcı da X'te "Vision Pro'yu iade etmek için sabırsızlanıyorum, muhtemelen şimdiye kadar denediğim en akılalmaz teknoloji ürünü. Yine de 10 dakikalık kullanımdan sonra bu baş ağrılarıyla başa çıkamıyorum. Bilin diye söylüyorum, daha önce başka VR başlıkları da denedim ve hiçbirinde baş ağrısı yaşamadım." diye yazdı.
Apple'ın Vision Pro için hazırladığı kullanım kılavuzu ise hareket hastalığına yatkın bazı kullanıcılar için istifraya neden olabilecek bazı yan etkiler konusunda uyarıyor.
Şirketin cihazla ilgili destek sayfasında "Sürükleyici içeriklerin bazı kişilerde hareket hastalığı yaratma olasılığı daha yüksektir. Bulantı gibi hareket hastalığı belirtilerine karşı dikkatli olun ve bunları yaşarsanız Apple Vision Pro'yu kullanmayı bırakın. Yürümek veya araba kullanmak gibi denge, koordinasyon veya güvenliğe dikkat gerektiren herhangi bir şey yapmadan önce semptomların geçmesini bekleyin." ifadeleri bulunuyor.