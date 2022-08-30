30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı görselleri indir

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Çok sayıda vatandaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ile ilgili internette sorgulama yapmayı sürdürüyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı görselleri...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

Tuna Nehrin'in serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.