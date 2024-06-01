5 yıllık şikayete Türk hekim son verdi! Sağlığına kavuşan Kırgız kadın: "Türk hekimlerinin elleri altın"

Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde yaşayan 71 yaşındaki Khaırrınısa Razıeva, yoğun karın ağrısı şikayetine ülkesinde çözüm bulmayınca sağlık turizminde başarılı operasyonlarıyla bilinen Antalya’ya geldi. Özel Vitale Hastanesi’ni tercih eden Kırgız hastanın tedavisini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör üstlendi. Yumurtalıklarında tümör bulunan Razıeva, başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuşup taburcu edildi. Razıeva, ameliyat sürecini, “Gözümü kapadım ameliyata girdim, gözümü açtım odadayım. Hiçbir şey olmamış gibi hemen yürümeye başladım. Ali Fuat hocanın elleri altın, çok minnettarım" diyerek anlattı.
Antalya’ya gelininin tavsiyesi üzerine geldiğini ifade eden Khaırrınısa Razıeva, “Antalya’yı gelinim tavsiye etti. İlk olarak bir hastaneye gittik, faydasını göremedik. Bir arkadaşım Vitale hastanesini tavsiye etti. Sol tarafımda karın ağrım vardı, çok rahatsızdım, sonra film çekildiğinde “Rahim ve bağırsağın arasında irinde enfeksiyon olmuş, onu temizleyeceğiz” dediler.
Tedaviyi Opr. Dr. Ali Fuat Şengör hocam yaptı, hiç hissetmedim. Gözümü kapadım ameliyata girdim, gözümü açtım odadayım. Hiçbir şey olmamış gibi hemen yürümeye başladım, hiç ameliyat olmamış gibi rahattım. Ameliyat o kadar güzel geçti ki, ameliyattan kalktım hemen yemek yemeye başladım. Kontrollerim devam ediyor, çok iyiyim” diye konuştu.
Khaırrınısa Razıeva, kontrolleri tamamlandıktan sonra 3 ay daha Antalya’da kalacağını, şehrin ikliminin sağlığına iyi geldiğini söyledi. Razıeva, ”Tedavim tamamlandıktan sonra 3 ay kalacağım ve dinleneceğim. Buranın iklimi çok güzel, şekerim tansiyonum iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum.
Antalya’yı çok sevdim, evim gibi oldu. Türk hekimleri çok iyi, Ali Fuat hocanın elleri altın, çok minnettarım. Artık kim sorarsa ona bu hastaneyi ve Ali Fuat hocayı tavsiye edeceğim. “Böyle bir doktor ve hastane var, elleri altın mutlaka iyileştirecek” diyeceğim” dedi.
Kırgız hasta Khaırrınısa Razıeva’nın ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Ali Fuat Şengör, Kırgız hastanın yaklaşık 5 yıldır baş dönmesi, karın ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle mücadele ettiğini kaydetti. Şengör, “Hastamız, kilo kaybı, baş dönmesi, halsizlik şikayetiyle geldi, yaklaşık 5 yıldır bu şikayetleri çekiyormuş.