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    4. 5 yıllık şikayete Türk hekim son verdi! Sağlığına kavuşan Kırgız kadın: "Türk hekimlerinin elleri altın"

    5 yıllık şikayete Türk hekim son verdi! Sağlığına kavuşan Kırgız kadın: "Türk hekimlerinin elleri altın"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.06.2024 14:53
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    Kırgızistan’ın başkentinden Antalya’ya karın ağrısı şikayetiyle gelip yumurtalıklarında tümör tespit edilen Kırgız hasta, başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından yüzü gülen 71 yaşındaki Khaırrınısa Razıeva, doktorunu Kırgızlara özgü olan “Elleri altın” sözüyle tanımladı.

    Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde yaşayan 71 yaşındaki Khaırrınısa Razıeva, yoğun karın ağrısı şikayetine ülkesinde çözüm bulmayınca sağlık turizminde başarılı operasyonlarıyla bilinen Antalya’ya geldi. Özel Vitale Hastanesi’ni tercih eden Kırgız hastanın tedavisini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör üstlendi. Yumurtalıklarında tümör bulunan Razıeva, başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuşup taburcu edildi. Razıeva, ameliyat sürecini, “Gözümü kapadım ameliyata girdim, gözümü açtım odadayım. Hiçbir şey olmamış gibi hemen yürümeye başladım. Ali Fuat hocanın elleri altın, çok minnettarım" diyerek anlattı.

    Vitrin

    “GÖZÜMÜ KAPADIM AMELİYATA GİRDİM, GÖZÜMÜ AÇTIM ODADAYIM”

    “GÖZÜMÜ KAPADIM AMELİYATA GİRDİM, GÖZÜMÜ AÇTIM ODADAYIM”

    Antalya’ya gelininin tavsiyesi üzerine geldiğini ifade eden Khaırrınısa Razıeva, “Antalya’yı gelinim tavsiye etti. İlk olarak bir hastaneye gittik, faydasını göremedik. Bir arkadaşım Vitale hastanesini tavsiye etti. Sol tarafımda karın ağrım vardı, çok rahatsızdım, sonra film çekildiğinde “Rahim ve bağırsağın arasında irinde enfeksiyon olmuş, onu temizleyeceğiz” dediler.

    Tedaviyi Opr. Dr. Ali Fuat Şengör hocam yaptı, hiç hissetmedim. Gözümü kapadım ameliyata girdim, gözümü açtım odadayım. Hiçbir şey olmamış gibi hemen yürümeye başladım, hiç ameliyat olmamış gibi rahattım. Ameliyat o kadar güzel geçti ki, ameliyattan kalktım hemen yemek yemeye başladım. Kontrollerim devam ediyor, çok iyiyim” diye konuştu.

    ANTALYA'NIN İKLİMİ ŞİFASI OLDU

    ANTALYA'NIN İKLİMİ ŞİFASI OLDU

    Khaırrınısa Razıeva, kontrolleri tamamlandıktan sonra 3 ay daha Antalya’da kalacağını, şehrin ikliminin sağlığına iyi geldiğini söyledi. Razıeva, ”Tedavim tamamlandıktan sonra 3 ay kalacağım ve dinleneceğim. Buranın iklimi çok güzel, şekerim tansiyonum iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum.

    Antalya’yı çok sevdim, evim gibi oldu. Türk hekimleri çok iyi, Ali Fuat hocanın elleri altın, çok minnettarım. Artık kim sorarsa ona bu hastaneyi ve Ali Fuat hocayı tavsiye edeceğim. “Böyle bir doktor ve hastane var, elleri altın mutlaka iyileştirecek” diyeceğim” dedi.

    5 YILLIK ŞİKAYETE TÜRK HEKİMİ SON VERDİ

    5 YILLIK ŞİKAYETE TÜRK HEKİMİ SON VERDİ

    Kırgız hasta Khaırrınısa Razıeva’nın ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Ali Fuat Şengör, Kırgız hastanın yaklaşık 5 yıldır baş dönmesi, karın ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle mücadele ettiğini kaydetti. Şengör, “Hastamız, kilo kaybı, baş dönmesi, halsizlik şikayetiyle geldi, yaklaşık 5 yıldır bu şikayetleri çekiyormuş.

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    Anahtar Kelimeler:
    hekim
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