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    4. 59 yaşındaki ünlü model Elle Macpherson, genç kalmasının ve kusursuz fiziğinin sırrını açıkladı! 'Yaşam tarzımın bir parçası'

    59 yaşındaki ünlü model Elle Macpherson, genç kalmasının ve kusursuz fiziğinin sırrını açıkladı! 'Yaşam tarzımın bir parçası'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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    1980'ler ve 90'larda modellik yaparken kusursuz vücuduyla nam salan 59 yaşındaki ünlü model Elle Macpherson, genç kalmasının ve hala koruduğu kusursuz fiziğinin sırrını anlattı. Bunu; 'sevgi, kahkaha, su ve güneş ışığı'na bağlayan Macpherson, hayatını sağlıklı yaşam çerçevesinde şekillendirdiğini de söyledi. Sağlık vizyonunun zaman içinde değiştiğini ve daha doğal bir hale geldiğini belirten ünlü isim, bunun yaşam tarzının bir parçası haline geldiğini de ekledi.

    İlerleyen yıllara rağmen sağlıklı, genç ve güzel görünmek herkesin hayali. Bunu başaran isimlerden bir tanesi de 59 yaşındaki model Elle Macpherson. Elle Macpherson 1980'ler ve 90'larda modellik yaptığı altın çağında 'The Body' (Vücut) olarak ün yapmıştı. Ünlü ismin yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği dikkat çekiyor. Macpherson, genç kalmasının ve kusursuz fiziğinin sırrını paylaştı.

    59 YAŞINDAKİ ÜNLÜ MODELİN YAŞLANMAMA SIRRI

    Önümüzdeki ay 60 yaşına girecek olan Avustralyalı süper model, hayatını 'sağlıklı yaşam' etrafında şekillendirdiğinden beri ikonik figürünü korumakta zorlanmadığını söyledi.

    Dailymail'de yer alan habere göre; Sunrise'ın sunucuları Natalie Barr ve Matt Doran'la yaptığı konuşmada, genç görünümünün ve inanılmaz fiziğinin ardındaki 'sır'rın 'sevgi, kahkaha, su ve güneş ışığı' olduğunu söyledi.

    55 yaşındaki Natalie, Elle'e bunca yıldır 'The Body' lakabına uygun yaşamak için ne kadar 'baskıya' katlandığını sordu. Elle 'Kendime baktığımdan beri daha az baskı var. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı sürmüyorsanız bu çok daha zor," diye yanıt verdi. Elle şöyle ekledi: 'Sanırım sağlık vizyonum zaman içinde gelişti. Daha doğal bir hale geldi. Bu benim yaşam tarzımın bir parçası.'

    Kendisini 'sevgi, kahkaha, su ve güneş ışığı' ile çevrelemenin yaşlanmayan görünümünü korumayı 'çok daha kolay' hale getirdiğini söyledi.

    Ardından 41 yaşındaki sunucu Matt, sarışın güzele önümüzdeki ayki doğum gününde kendisine sağlıklı olmayan bir şey ısmarlayıp ısmarlamayacağını sordu. WelleCo'nun kurucusu Elle Macpherson, kremadan yapılmış doğum günü pastasını sevdiğini itiraf etti.

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