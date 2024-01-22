59 yaşındaki ünlü model Elle Macpherson, genç kalmasının ve kusursuz fiziğinin sırrını açıkladı! 'Yaşam tarzımın bir parçası'

İlerleyen yıllara rağmen sağlıklı, genç ve güzel görünmek herkesin hayali. Bunu başaran isimlerden bir tanesi de 59 yaşındaki model Elle Macpherson. Elle Macpherson 1980'ler ve 90'larda modellik yaptığı altın çağında 'The Body' (Vücut) olarak ün yapmıştı. Ünlü ismin yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği dikkat çekiyor. Macpherson, genç kalmasının ve kusursuz fiziğinin sırrını paylaştı.
Önümüzdeki ay 60 yaşına girecek olan Avustralyalı süper model, hayatını 'sağlıklı yaşam' etrafında şekillendirdiğinden beri ikonik figürünü korumakta zorlanmadığını söyledi.
Dailymail'de yer alan habere göre; Sunrise'ın sunucuları Natalie Barr ve Matt Doran'la yaptığı konuşmada, genç görünümünün ve inanılmaz fiziğinin ardındaki 'sır'rın 'sevgi, kahkaha, su ve güneş ışığı' olduğunu söyledi.
55 yaşındaki Natalie, Elle'e bunca yıldır 'The Body' lakabına uygun yaşamak için ne kadar 'baskıya' katlandığını sordu. Elle 'Kendime baktığımdan beri daha az baskı var. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı sürmüyorsanız bu çok daha zor," diye yanıt verdi. Elle şöyle ekledi: 'Sanırım sağlık vizyonum zaman içinde gelişti. Daha doğal bir hale geldi. Bu benim yaşam tarzımın bir parçası.'
Kendisini 'sevgi, kahkaha, su ve güneş ışığı' ile çevrelemenin yaşlanmayan görünümünü korumayı 'çok daha kolay' hale getirdiğini söyledi.
Ardından 41 yaşındaki sunucu Matt, sarışın güzele önümüzdeki ayki doğum gününde kendisine sağlıklı olmayan bir şey ısmarlayıp ısmarlamayacağını sordu. WelleCo'nun kurucusu Elle Macpherson, kremadan yapılmış doğum günü pastasını sevdiğini itiraf etti.