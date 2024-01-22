59 yaşındaki ünlü model Elle Macpherson, genç kalmasının ve kusursuz fiziğinin sırrını açıkladı! 'Yaşam tarzımın bir parçası'

55 yaşındaki Natalie, Elle'e bunca yıldır 'The Body' lakabına uygun yaşamak için ne kadar 'baskıya' katlandığını sordu. Elle 'Kendime baktığımdan beri daha az baskı var. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı sürmüyorsanız bu çok daha zor," diye yanıt verdi. Elle şöyle ekledi: 'Sanırım sağlık vizyonum zaman içinde gelişti. Daha doğal bir hale geldi. Bu benim yaşam tarzımın bir parçası.'