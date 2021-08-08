8 Ağustos 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Bugün gerçekleştirilen 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere haftada iki kez, noter eşliğinde ve canlı yayında gerçekleşiyor. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar gerçekleşiyor.
Saat 20.00'da başlayan çekilişin sonuçları dakikalar içinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nın internet sitesinden yayınlanıyor.
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. İşte sonuçlar: 2-6-18-26-33-10
Şans Topu çekiliş sonuçlarını kontrol etmek için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidin.
Şans Topu nasıl oynanır?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.