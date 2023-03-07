8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023! İlham veren güçlü kadınlar için etkileyici, yeni ve resimli Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları bu anlamlı gün için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş olan bu günün temelinde kadınların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması bulunuyor. Biz de ilham veren güçlü kadınlar için etkileyici, yeni ve resimli Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini derledik. İşte en güzel, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.
Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım! Kadınlar günün kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.