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  4. 80 yıl ara verildi, tekrar başladı! Bursa'da 5 asırdır yılda bir defa pişen çorbaya yoğun ilgi

80 yıl ara verildi, tekrar başladı! Bursa'da 5 asırdır yılda bir defa pişen çorbaya yoğun ilgi

24.07.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzak yollardan geliyor. 500 yıl önceki tarifle yapılan çorbadan içenler, sonrasında Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua ediyor.

Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 500 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen Bursalılar uzun kuyruklar oluşturdu.

ÇORBADAN İÇMEK İSTEYENLER AKIN EDİYOR

Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua etti. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 500 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor.
Bu yılda pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar Abdal Mehmet Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alana geldi.
Beş asırdır pişen çorbanın 80 yıllık aranın ardından bu yıl üçüncüsü düzenlediğini ifade eden Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti.

80 YIL ARA VERİLDİ

80 YIL ARA VERİLDİ
Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği tekrar başlattık. Bu 5 asırlık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var" dedi.
Köfteli çorbadan yiyen vatandaşlar ise "Bu çorbayı içmek için buraya her yıl geliyoruz. Bu gelenek asırlardır devam ediyordu. 80 yıldır yapılmıyordu. 3 yıldır tekrar aslına tekrardan yapılmaya başlandı. Biz de yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek için her yıl buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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