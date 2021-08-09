9 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama

On Numara, şans oyunu severler tarafından en çok takip edilen oyunlar arasında yer alıyor. Haftada iki kez gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonucu ilgiyle takip ediliyor. Canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş Milli Piyango TV üzerinden izleniyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

9 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekilişi pazartesi ve cuma olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor.

Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor.

On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.