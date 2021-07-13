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Açık cezaevi izinleri uzadı mı 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

13.07.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi açık cezaevinden izinli olarak çıkartılmıştı. Son dönemde azalan koronavirüs vaka sayıları ve aşılamanın hız kazanmasının ardından açıkcezaevi izinlerinin ne zaman biteceği veya uzatılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki Açık cezaevi izinleri uzadı mı 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Pandemi sürecinde cezaevinde yatan mahkumlar aratan koronavirüs vakaları nedeniyle izne çıkartılarak evlerine gönderilmişti. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerini 2 ay daha uzattığını açıklanmasının ardından, açık cezaevi izinlerinin tekrar uzayıp uzamayacağı merak edilmeye başladı. Peki Açık cezaevi izinleri uzadı mı 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzadı mı 2021?

Pandemi sürecinde cezaevi mahkumları vaka artışı nedeniyle izne çıkaılmıştı.
Adalet Bakanlığı ise geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerinin iki ay daha uzatıldığını açıklamıştı.
Şimdilerde ise vakaların azalması, ülke nüfusunun çoğunluğunun aşılanması sonucu izinlerin tekrar uzatılıp, uzatılmayacağı merak edildi.
Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan duyuruda izinlere ilişkin olarak Mayıs ayında sona ermesi beklenen izin Temmuz ayına uzatılmıştı.
Bu açıklamanın ardından henüz net bir açıklama yapılmazken açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde son bulması planlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
cezaevi
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