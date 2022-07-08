AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de partisinin bayramlaşma törenine katıldı:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Polise tokat atana dokunulmazlık vermez bizim dokunulmazlığımız. Bu dokunulmazlık oy kullanmaya gitme hakkıdır, fikir hürriyeti hakkıdır, ifade hürriyeti hakkıdır. Ama polise tokat atma hakkı değildir o." dedi.

Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Çanakkale Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, dün Meclis'te alt komisyon toplantısı yapıldığını hatırlattı.

Toplantıda, polise tokat atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının görüşüldüğünü anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Bir ay kadar önce bir utanmaz vekil müsveddesi bir polise tokat atmıştı. Üzüldük, utandık. Hemen adımlar attık. Komisyon kuruldu, dokunulmazlığı kaldırılsın diye. Komisyonda 'kaldırılsın' kararı verilince genel kurula gönderdik. Dün toplantı yaptılar. Ulusalcı, milliyetçi, devletçi olduğunu iddia eden iyi niyetli ve zavallı az sayıdaki CHP'lilere sesleniyorum; Dün HDP ile CHP vekilleri polise tokat atan vekilin dokunulmazlığı kalkmasın diye oy verdi. Böyle şey olur mu? Nerede bunların milliyetçiliği, devletçiliği, ulusalcılığı, halkçılığı. Polise tokat atana dokunulmazlık vermez bizim dokunulmazlığımız. Bu dokunulmazlık oy kullanmaya gitme hakkıdır, fikir hürriyeti hakkıdır, ifade hürriyeti hakkıdır. Ama polise tokat atma hakkı değildir o."

- "Maalesef bir doktorumuz şehit edildi"

Turan, Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine değinerek, şöyle devam etti:

"Maalesef bir doktorumuz şehit edildi. Yüreğimiz yandı. Üzüldük, kahrolduk. Dünyanın her yerinde benzer işler olabiliyor. Bir akılsız, bir katil, bir sorunlu adam çıkıp bazen bir kadınımıza, bir doktorumuza her türlü yanlışı yapabiliyor. Dünde böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Doktorumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz buradayken söylüyorum, sağlık çalışanlarımıza karşı daha hassas olalım. Onlar bizim için görev yapıyorlar. Daha dikkatli olalım. Hele ki pandemi döneminde çok yoruldular. Ancak bu süreç bir istismarın kapısını açmamalı. PKK liderine özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği Başkanının ortaya koyduğu siyasal anlayış doktorların genel kanaati değildir, olmamalıdır. Bir insanımızı mağdur ederek, hastamızı mağdur ederek hak aramayız, aramamalıyız. Hak ararken başka mağduriyetlere kapı açmamalıyız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir tweet attığını, burada Meclis'i olağanüstü toplantıya davet ettiğini hatırlatan Turan, Meclis'in Twitter'dan toplantıya çağırılmayacağını belirtti.

Söz konusu çağrının bir yöntemi olduğuna işaret eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adam gibi teklif ver, ne verdiğini görelim ondan sonra tartışalım. İki, 2020'nin nisan ayında iki tane kanun çıkardık. Sağlık çalışanlarımızla ilgili... İkisinde de zaten sağlık çalışanlarına karşı şiddetin cezasının arttırılması, tutuklanma kararı verilmesi gibi çok sayıda imkan getirdik ve 2020 kanun teklifine tüm partilerle ortak karar verdik. Ey Kılıçdaroğlu, sen dün ortak verdiğin kanunu mu beğenmedin de şimdi bir kanundan bahsediyorsun. Bizim doktora, sağlık çalışanlarına karşı tedbirde dünyanın en iyi ülkelerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Ama ilginç olan şu, Kılıçdaroğlu tweetinde Karakaya kanunu der. Hani teklif diyemedin, bilmiyorsun geçtim. Dünyada sadece Amerika'da teklif sahibi senatörün adıyla kanun alınması usulü vardır. Bizde mağdur adıyla kanun olmaz. Anlaşılıyor ki danışmanlığını yapanlar da tweetini atanlarda Amerika'yı iyi bilen adamlar. Yapmayın bunu bu millete. Bu istismar konusu değil. Bu siyasi polemik konusu değil. Bu varsa eksiği beraber çözeceğimiz özel bir konu."

- Gazinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması

Bülent Turan, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Üyesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malulü gazi Emin Başol'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan bir fotoğrafının, önceki dönem CHP Milletvekili aday adayı olan İsmail Ağa'ya ait sosyal medya hesabından paylaşıldığını söyledi.

Bu paylaşımda gazi Başol'un Konya'da öldürülen doktorun katil zanlısı olarak gösterildiğini ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile beraber Emin gazimizin bir fotoğrafını alıyor, CHP'li o malum kişi ve diyor ki 'Konya'daki doktoru öldüren bu' paylaşıyor. Küfür ve hakaret de ediyor. Fakat buradaki derdi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile katillerin güya aynı karede fotoğrafı olduğunu göstermesi. Bunun adı siyaset değil arkadaşlar. Bu büyük bir ahlaksızlık, büyük bir yanlış. Biz Emin Bey ile bütün süreçleri takip edip yasal olarak haklarımızı kullanacağız."

Emin Başol ise paylaşımın ardından kendisine destek telefonları geldiğini belirtti.

Bu konuda birçok görüşme yaptığını, yaşanan durumu İçişleri Bakanı Soylu'ya ve kendisine yapılmış bir hakaret olarak algıladığını dile getiren Başol, "Dünden beri sadece acı acı gülüyorum bu olaya çünkü malum zihniyetin olaylara, iftiralara ve çamur atmaya ne kadar battığının, siyasetin seviyesini ne kadar düşürdüklerinin çok bariz bir delili oldu benim için." dedi.

Bayramlaşma programına AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile partililer ve muhtarlar katıldı.