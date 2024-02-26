KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Akneye karşı savaş açan 9 yiyecek! Bir porsiyonu etki ediyor

    Akneye karşı savaş açan 9 yiyecek! Bir porsiyonu etki ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.02.2024 14:15
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Günlük yaşamımızda sık sık karşılaştığımız bir sorun olan akneyle savaşmak için birçok farklı yöntem deniyoruz. Bu can sıkıcı probleme karşı bazen doğal ve besinsel çözümler daha etkili olabilir. Akne ve sivilce oluşumuna karşı savaş açan ve bir porsiyonunda bile etkisi hissedilen 9 güçlü yiyeceği haberimizde derledik. Cilt sağlığınız için bu yiyecekleri tüketerek, sivilce ve akne problemlerini doğal yollarla hafifletebilirsiniz.

    Cilt sağlığını korumak ve akneyle mücadele etmek için birçok kozmetik ürünü denemek yerine, mutfağınızdaki bazı sıradan yiyeceklerin gücünden faydalanmayı hiç düşünebilirsiniz. Akne problemine doğal ve sağlıklı bir yaklaşım sunan bu yiyecekler, tek bir porsiyonunda bile cildinizin görünümünü iyileştirebilir. İşte, akneye karşı savaş açan ve etkilerini hemen gösterebilen 9 yiyecek...

    AKNEYE SAVAŞ AÇAN 9 YİYECEK

    AVOKADO

    AVOKADO
    İçeriğinde bulunan sağlıklı yağlar cildin elastikiyetini artırırken sivilce oluşumuna engel olur.

    BROKOLİ

    BROKOLİ

    Bir porsiyon zeytinyağı-sarımsak soslu brokoli salatası, cildin gençleşmesine ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur. 

    KIRMIZI ORMAN MEYVELERİ

    KIRMIZI ORMAN MEYVELERİ

    Aknelerin ve ciltte oluşan tahriş ve yaraların hızlı tedavi edilmesine katkı sağlar. 

    YEŞİL ÇAY

    YEŞİL ÇAY

    Sebum salgısının kontrol altına alınmasına ve gözeneklerin küçülmesine yardımcı olarak sivilce oluşumunu engeller. 

    BREZİLYA FINFIĞI

    BREZİLYA FINFIĞI

    Sivilce, egzama, sedef gibi cilt enfeksiyonlarına karşı cildi korur ve bu tür enfeksiyonların oluşumunu azaltır. 

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sivilce cilt akne nasıl geçer
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

    Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.