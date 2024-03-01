Alaşehir turizmde dünya listesine girdi! Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün başkenti olarak biliniyor... Esnaflar gelir elde edecek

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin üzerine kurulduğu Philadelphia antik kentindeki Roma dönemine ait tiyatro ortaya çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü Başkanlığında Alaşehir Belediyesinin destekleriyle Alaşehir’in turistik değerleri birer birer gün yüzüne çıkıyor. Toptepe Mevkiinde bulunan Antik tiyatroda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışma ekibinden bilgiler aldı. Çalışmalar sona erdiğinde Alaşehir dünyaca ünlü Sultaniye üzümünden sonra, önemli bir turizm kenti haline de gelecek. Alaşehir’in tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda UNESCO listesine giren Alaşehir Kapaması ve Alaşehir Tahinli Pidesi de dünya çapında üne kavuştu.

