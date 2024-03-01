Alaşehir turizmde dünya listesine girdi! Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün başkenti olarak biliniyor... Esnaflar gelir elde edecek

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin üzerine kurulduğu Philadelphia antik kentindeki Roma dönemine ait tiyatro ortaya çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü Başkanlığında Alaşehir Belediyesinin destekleriyle Alaşehir’in turistik değerleri birer birer gün yüzüne çıkıyor. Toptepe Mevkiinde bulunan Antik tiyatroda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışma ekibinden bilgiler aldı. Çalışmalar sona erdiğinde Alaşehir dünyaca ünlü Sultaniye üzümünden sonra, önemli bir turizm kenti haline de gelecek. Alaşehir’in tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda UNESCO listesine giren Alaşehir Kapaması ve Alaşehir Tahinli Pidesi de dünya çapında üne kavuştu.
Alaşehir/Philadelphia Antik Kenti Tiyatro Kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müzesi Başkanlığında ve Alaşehir Belediyesi destekleri ile 2023 Temmuz ayında başladı.
2024 kazı sezonu yıl sonuna kadar sürdürülecek olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü başkanlığında Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük’ün bilimsel danışmanlığında uzman ekip tarafından yürütülüyor.
Antik döneme ait kazı çalışması dışında, sekiz ayrı kültür-turizm projesi de Alaşehir Belediye Bakanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından başlatıldı.
Tarihi Kentler Birliği tarafından 2023 yılında Alaşehir Belediyesi, kent bütününde birbirine eklenen farklı başlıklarda yürüttüğü çalışmalarında yaşayan ve yaşatan bir koruma anlayışını benimsemesi nedeniyle bütüncül proje ile proje ödülüne değer görüldü.
Yine 2023 yılında Türkiye Belediyeler Birliği Proje Ödülü’nü aldı. Ayrıca kapama ve tahinli pide ile korunması gereken kültür değeri olarak UNESCO tarafından işaret alındı.