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  4. Ankara'da komşu katliamı! Ailedeki 5 kişiyi öldürmüştü, yeni detaylar ortaya çıktı... Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

Ankara'da komşu katliamı! Ailedeki 5 kişiyi öldürmüştü, yeni detaylar ortaya çıktı... Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

23.11.2023 16:48 | Son Güncelleme:
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Ankara'daki komşu vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Gürültü yaptıkları iddiasıyla ailedeki 5 kişi öldüren 72 yaşındaki Tahsin Ünsür'ün 2 kişiyi öldürdükten sonra balkona yöneldiği, balkona kaçan kızın "Abla bizi kurtarın, babam ile kardeşimi öldürdü. Sıra bize geliyor" komşularından yardım istediği ortaya çıktı. O anlara şahit olan bina sakini Dudu D., "O anda, kızım telefonu almaya içeri giderken onları da balkonda katletti." diye konuştu.

Ankara'daki dehşete düşüren olay, dün saat 23.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak’taki Kader Apartmanı’nda meydana geldi. Binada yalnız yaşayan Tahsin Ünsür, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41) ile çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştı.

Günün önemli manşetleri

Tahsin Ünsür, tartışmanın ardından evde aldığı pompalı tüfekle aileye saldırdı. Hamdi Turgut, annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut tüfekle vuruldu.
Ailenin zihinsel engelli oğlu E.T. (4) ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Tahsin Ünsür, polis ekiplerince gözaltına alındı. E.T. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca koruma altına alındı.
Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamdi Turgut, eşi, çocukları ve annesinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

‘NEDEN BİR ŞEY YAPMADINIZ?’

‘NEDEN BİR ŞEY YAPMADINIZ?’
Turgut ailesinin akrabası bir kadın, olay yerine gelerek Tahsin Ünsür’ün evini taşladı. Dairenin camlarını kıran kadın, apartmandakilere de ‘Neden bir şey yapmadınız’ diyerek tepki gösterdi.

‘SİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK TEHDİT EDİYORDU’ ​

‘SİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK TEHDİT EDİYORDU’ ​
Bina sakini Dudu D., çocukların gürültüsü yüzünden sürekli tartıştıklarını, Tahsin Ünsür’ün ‘Sizi öldüreceğim’ diyerek aileyi tehdit ettiğini belirterek, “Akşam çığlıklarını duyduk. Sonra tüfek sesi geldi. Saçmalar bizim camlara dahi geldi. O anda balkona çıktık. Kızımdan yardım istediler. ‘Abla bizi kurtarın, babam ile kardeşimi öldürdü. Sıra bize geliyor’ dedi. O anda, kızım telefonu almaya içeri giderken onları da balkonda katletti. Karanlıktı, görmedik, 2 el tüfek sesini duyduk. Önce baba ile erkek kardeşini vurmuş. Ondan sonra kız çocuğu ile annesi balkondaydı, sonra da onları katletti” diye konuştu.
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cinayet Ankara komşu
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