Ankara'da komşu katliamı! Ailedeki 5 kişiyi öldürmüştü, yeni detaylar ortaya çıktı... Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

Turgut ailesinin akrabası bir kadın, olay yerine gelerek Tahsin Ünsür’ün evini taşladı. Dairenin camlarını kıran kadın, apartmandakilere de ‘Neden bir şey yapmadınız’ diyerek tepki gösterdi.

‘SİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK TEHDİT EDİYORDU’ ​

Bina sakini Dudu D., çocukların gürültüsü yüzünden sürekli tartıştıklarını, Tahsin Ünsür’ün ‘Sizi öldüreceğim’ diyerek aileyi tehdit ettiğini belirterek, “Akşam çığlıklarını duyduk. Sonra tüfek sesi geldi. Saçmalar bizim camlara dahi geldi. O anda balkona çıktık. Kızımdan yardım istediler. ‘Abla bizi kurtarın, babam ile kardeşimi öldürdü. Sıra bize geliyor’ dedi. O anda, kızım telefonu almaya içeri giderken onları da balkonda katletti. Karanlıktı, görmedik, 2 el tüfek sesini duyduk. Önce baba ile erkek kardeşini vurmuş. Ondan sonra kız çocuğu ile annesi balkondaydı, sonra da onları katletti” diye konuştu.