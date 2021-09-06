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Ankara Polatlı'da obruk: Herkes korkmaya başladı

06.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesinde bulunan buğday tarlasında, henüz sebebi belirlenemeyen bir obruk meydana geldi.

Obruğun iki gün önce oluştuğunu ve her geçen gün genişlemeye devam ettiğini söyleyen tarla sahibi Seydi Karakaya ve yöre halkı yetkililerden yardım bekliyor.

ANKARA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Obrukta incelemelerde bulunan Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin, obruğun büyümeye devam edebileceği ve bölgede farklı noktalarda da obruk oluşabileceği yönünde, bölge halkına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Oluşan obruktan dolayı bölge halkının tedirgin olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu Mahalle Muhtarı Bayram Ören Hacıosmanoğlu, “Obruk 2 gün önce oluştu. Tarla sahibi Seydi Sarıkaya bize haber verdi. Olay yerini inceledik, İlçe Tarım Müdürlüğünü arayarak bilgi verdim. Bilgi doğrultusunda geldiler baktılar. Obruğun daha genişleyeceğini, başka yerlerde de olabileceğini söylediler. Bu tür olaylar Konya bölgesinde başlamıştı bizim burada da başladı. İnşallah ileride böyle bir şeyle karşılaşmayız.
Bu arazinin ne derece kullanılıp kullanılmayacağını bilemiyoruz şuan. Bize verecekleri bilgiye göre tarla sahiplerine söyleyeceğiz, onlarda ona göre tedbir alacaklar. Burada başlayınca herkes korkmaya başladı. Acaba daha ilerler mi diye korkuyorlar. Yetkililerde daha başka bölgelerde olacağını söylüyorlar. Yetkililer hafta sonundan sonra inceleyerek bilgi vereceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.
Tarla sahibi Seydi Sarıkaya, “Sabah suladık tarlayı, akşam geri geldik çukur oluşmuş. Sonra muhtarı aradık. Muhtar sağ olsun İlçe Tarıma bildirmiş. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri su yüzünden oluşmuş diyor. Su ile alakası yok bunun.
Su çekme yapınca arazilerde böyle durumlar olduğunu söylediler. Ama bunun suyla lakası yok. Burada kuyu çalışması da yapmadık hiç. Buraya gelsin baksınlar bir sıkıntı yoksa biz burayı doldurup sürmeye devam edeceğiz. Buranın altından mağara geçiyormuş. Mağara çökünce burası da çökme yapmış” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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