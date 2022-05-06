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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! Anneler Günü mesajları ve annelerin yüzünü güldürecek en özel, duygusal, anlamlı sözler

06.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü mesajları, Her yıl, Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan bu özel güne az bir zaman kala annelerinin yüzünü güldürmek ve özel olduğunu hissettirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Anneler Günü mesajları ve annelerin yüzünü güldürecek en özel, duygusal, anlamlı sözler araştırılmaya başlandı. Biz de en güzel, resimli Anneler Günü mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık...

Anneler Günü mesajları ve sözleri, 8 Mayıs Pazar gününe az bir zaman kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Annesini mutlu etmek isteyen kişiler daha şimdiden, Anneler Günü mesajları ve annelerin yüzünü güldürecek en özel, duygusal, anlamlı sözleri araştırmaya başladı. Biz de en güzel, resimli Anneler Günü mesajları ve sözlerini sizler için derledik...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem...
Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.
Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim
Anneciğim... Bir günümde değil her günümdesin, Annem olman dünyadaki en büyük şansım iyi ki varsın... Seni çok seviyorum, Anneler günün kutlu olsun...
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Anahtar Kelimeler:
anneler günü
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