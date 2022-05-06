ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! Anneler Günü mesajları ve annelerin yüzünü güldürecek en özel, duygusal, anlamlı sözler

Anneler Günü mesajları ve sözleri, 8 Mayıs Pazar gününe az bir zaman kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Annesini mutlu etmek isteyen kişiler daha şimdiden, Anneler Günü mesajları ve annelerin yüzünü güldürecek en özel, duygusal, anlamlı sözleri araştırmaya başladı. Biz de en güzel, resimli Anneler Günü mesajları ve sözlerini sizler için derledik...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem...

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim