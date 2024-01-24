Antalya'da kayıp motokuryeyi arkadaşı öldürüp gömmüş! Cinayeti itiraf etti! İkinci bir ceset daha aranıyor

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

