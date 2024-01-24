Antalya'da kayıp motokuryeyi arkadaşı öldürüp gömmüş! Cinayeti itiraf etti! İkinci bir ceset daha aranıyor

Antalya'da 35 gündür kayıp olan ve aranan motokurye Ali Diken'den (32) acı haber geldi. Yakınlarının bulabilmek için televizyon programına da katıldığı Ali Diken'in arkadaşı Z. B. (33) tarafından öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Z. B.'nin gösterdiği yerde yapılan aramada, Diken'in cansız bedeni bulundu. Şüphelinin bölgede bir ceset daha olduğunu söylemesi üzerine ise yeni bir arama çalışması daha başlatıldı.
Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Z.B., Diken'i öldürdüğünü itiraf etti.
Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Z.B. gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Z.B., Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi.
Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide 'Obert' adlı kadavra arama köpeğinin de katıldığı aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı.
Bir süre sonra Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Diken'in cesedi bulunduğu yerden alınarak, otopsi için morga götürüldü.
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