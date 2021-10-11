AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar?

2021 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi kayıt tarihlerinin uzatıldığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. 2021 AÖL 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül'de başlamıştı.İşte merak edilenler...

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı ilk kayıt ve Kayıt yenileme iş ve İşlemleri 15 Ekim2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2021-2022 Eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavlarının 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacağı belirtildi.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL İLK KAYIT YERİ VE SINAV ÜCRETİ Başvuru yeri il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.