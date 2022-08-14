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  4. Arabalar filminin Sally'si gerçek oldu: Türünün tek örneği!

Arabalar filminin Sally'si gerçek oldu: Türünün tek örneği!

14.08.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü animasyon filmi Arabalar'ın (Cars) Şimşek McQueen'den sonraki en gözde karakterlerinden biri olan Sally Carrera gerçeğe dönüştü. Otomobil üreticisi Porsche, filmdeki Sally'den ilham alan Porsche 911 Sally Special adında yeni bir araç üretti. Sally Carrera gibi, 911 Sally Special'in de türünün tek örneği olduğu belirtildi.

Animasyon film Arabalar'ın ünlü arabası Sally Carrera'dan ilham alan Porsche 911 Sally Special tanıtıldı. 911 Carrera model serisinin en hızlı versiyonu olarak belirtilen 911 Carrera GTS'ye dayanıyor. Otomobil, manuel bir şanzımanla donatılmış. Arabanın bu proje için özel bir boya olan Sally Blue Metallic ile boyandığı belirtildi.

ARABALAR'DAKİ SALLY GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Proje Kasım 2021'de başlamış ve hem film karakterini hem de gerçek boyuttaki Sally Carrera'yı 20 yıldan uzun bir süre önce hayata geçiren orijinal Cars ekibinin üyeleriyle çalışılmış.
Tabii Sally'nin dövmesini de unutulmamış. Ayrıca Sally'nin jantları, yeniden yorumlanarak 911 Sally Special için üretilmiş.
Aracın içinde ise "Kachow! mode" gibi filmi izleyenlerin hemen tanıyacağı türden bazı ögeler mevcut.
Sally Carrera gibi, 911 Sally Special de türünün tek örneği. Sadece bir tane 911 Sally Special olacak.
Araç, Kaliforniya'daki Monterey Otomobil Haftası kapsamında 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü açık artırmaya çıkarılacak.
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Anahtar Kelimeler:
porsche arabalar pixar animasyon
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