HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araç sahipleri dikkat! Saniyede tespit ediyor, 43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

Araç sahipleri dikkat! Saniyede tespit ediyor, 43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

03.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'kilit kavşak' olarak kabul edilen Kırıkkale'de egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi aracıyla denetim yapıldı. Yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistem sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları birkaç saniyede tespit ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de yapılmaya başladı. Egzoz Emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede Tespit edildi.

BİRKAÇ SANİYEDE TESPİT EDİYOR

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.

"EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜNÜN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ GERÇEKLEŞİYOR"

"EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜNÜN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ GERÇEKLEŞİYOR"
Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor.
Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem Trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

"DAHA ÇOK ARACIN TESPİT EDİLEREK HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ"

"DAHA ÇOK ARACIN TESPİT EDİLEREK HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ"

Hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli unsurların başında egzozun geldiğini belirten Atar, "Amacımız burada bakanlığımızın yürüttüğü proje çerçevesinde daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi. Türkiye genelinde yaklaşık 26 milyon civarında trafiğe kayıtlı araç mevcut.
Bunların 1 milyon 240 bin adet civarında egzoz emisyonunun yapılmadığı tespit ediliyor. Fakat bunların ölçümleri ve tespitleri yapmak için bu sistemi devreye alarak anında egzoz emisyonun olup olmadığı tespiti yapılarak hava kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor" diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Türkiye ona ağlamıştı! Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

Türkiye ona ağlamıştı! Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Her anı korku dolu! Arkadaşlarıyla buluştu: Ertesi gün...

Her anı korku dolu! Arkadaşlarıyla buluştu: Ertesi gün...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.