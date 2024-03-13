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  4. Arazisine milyonluk daireler teklif edildi! Hepsini reddetti... Jandarmaya bağışladı 'Yerim çok güzel, eğer alırsanız bağışlamak istiyorum dedim'

Arazisine milyonluk daireler teklif edildi! Hepsini reddetti... Jandarmaya bağışladı 'Yerim çok güzel, eğer alırsanız bağışlamak istiyorum dedim'

13.03.2024 11:46
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Burdur’un Bucak ilçesinde babasından kalan araziye birçok talip olmasına rağmen bütün teklifleri geri çeviren Fatma teyze, "Devletim hep yanımda oldu, şimdi ben de arazimi devletime veriyorum" diyerek arazisini jandarmaya bağışladı.

Burdur’un Bucak ilçesi Boğazköy’de eşi öldükten sonra tek başına yaşayan Fatma Arıcan (81), Burdur-Antalya kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisine talip olan ve daireler teklif eden birçok kişi olmasına rağmen bütün teklifleri geri çevirerek kendisiyle ilgilenen jandarmaya arazisini bağışladı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

MİLYONLUK TEKLİFLERİ UMURSAMADI, ARAZİSİNİ JANDARMAYA BAĞIŞLADI

1950 yılında ailesi ile Bulgaristan’dan göç eden Arıcan, Bucak ilçesinde tanışıp evlendiği eşiyle çalışmak için önce Antalya’ya, oradan da Almanya’ya işçi olarak gitti.

Almanya’da çalıştığı 14 senenin ardından Bucak’a geri dönen Arıcan çifti, babasından kalan araziye ev yaparak burada yaşamını sürdürdü.

Bahçesine diktikleri ağaçları gözü gibi büyüten Fatma Arıcan, çocuğu olmayınca vefat eden kardeşlerinin çocuklarını evlendirip onlara daire ve dükkan hediye etti.

Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Fatma Arıcan, kendisini sürekli ziyaret eden ve yardımına koşan jandarmaya büyük bir jestte bulundu.

Hayat hikayesini duygulanarak anlatan Fatma Arıcan, "Benim çocuğum olmadı ama vefat eden kardeşlerimin kızlarını kendi çocuklarım gibi gördüm. İkisini de evlendirdim. Birine daire verdim, dükkan verdim, diğerine burada sattıkları bir arsa vardı, onu başkasına verdirmedim, satın alıp tekrar hediye ettim. 1985 yılında Almanya’dan geri döndük. Bu evi yaptık eşimle. Burada kaldık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Bucak arazi daire jandarma
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