Arazisine milyonluk daireler teklif edildi! Hepsini reddetti... Jandarmaya bağışladı 'Yerim çok güzel, eğer alırsanız bağışlamak istiyorum dedim'

Hayat hikayesini duygulanarak anlatan Fatma Arıcan, "Benim çocuğum olmadı ama vefat eden kardeşlerimin kızlarını kendi çocuklarım gibi gördüm. İkisini de evlendirdim. Birine daire verdim, dükkan verdim, diğerine burada sattıkları bir arsa vardı, onu başkasına verdirmedim, satın alıp tekrar hediye ettim. 1985 yılında Almanya’dan geri döndük. Bu evi yaptık eşimle. Burada kaldık" dedi.