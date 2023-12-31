Arkadaş olmadan önce bir kez daha düşünün! En iki yüzlü 3 burç

Astroloji, insanların kişiliklerinin çeşitli yönlerini açıklamada kullanılan bir araçtır. Astrologlar burçların karakterleri belirlemede çok iyi bir araç olduğunu savunuyor. Bazı burçlar karakterleri gereği iki yüzlü bir karaktere sahip olmaya daha meyillidir. Peki, hangi burçlar daha iki yüzlü?

EN İKİ YÜZLÜ BURÇLAR

İKİZLER BURCU İkizler değilse, zodyakın en iki yüzlü işareti başka kim olabilir? Kelimenin tam anlamıyla iki zihinlidirler. Echols, "Bir dakika bir şey söyleyecekler veya yapacaklar ve sonra tam tersini yapacaklar; o anda doğruyu söylüyorlar, ancak anlar değiştikçe gerçek de değişiyor" diyor. "Merkür tarafından yönetildikleri için hızlı bir zihinleri vardır, bu da düşüncelerinin sürekli yarıştığı, büyüdüğü ve değiştiği anlamına gelir." Onları her gördüğünüzde, bir konu hakkında görünüşte farklı bir fikirleri olacak. Neyse ki, kötü niyetli değil.

AKREP BURCU Bu burcun sinsi olma ünü vardır ve bazı sinsilik durumları iki yüzlü olmaya yöneltir. Astrolog Emily Newman , "Akrepler, hedeflerine ulaşmak için her yolu deneyen hırslı insanlardır" diyor . "Hedeflerine ulaşmak için sizi manipüle etmeden önce en harika arkadaşınız gibi görünebilirler. Gerçek niyetlerini ortaya koymadıkları için iki yüzlüdürler." Akrep ile düşündüğünüz kadar sıkı olmadığınızı fark etmeden önce, bir Akrep ile aylar hatta yıllar geçirebilirsiniz.