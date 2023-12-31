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    4. Arkadaş olmadan önce bir kez daha düşünün! En iki yüzlü 3 burç

    Arkadaş olmadan önce bir kez daha düşünün! En iki yüzlü 3 burç

    31.12.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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    Astroloji, insanların kişilik özellikleri ve eğilimleri üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Astrolojiye göre belirli burçlar, iki yüzlülük konusuna daha eğilimli olabilirler. İki yüzlü insanlar zor fark edilse de tüm hayatı etkileyen zorlu durumlar yaşamanıza yol açabilirler. İşte en iki yüzlü 3 burç...

    Astroloji, insanların kişiliklerinin çeşitli yönlerini açıklamada kullanılan bir araçtır. Astrologlar burçların karakterleri belirlemede çok iyi bir araç olduğunu savunuyor. Bazı burçlar karakterleri gereği iki yüzlü bir karaktere sahip olmaya daha meyillidir. Peki, hangi burçlar daha iki yüzlü?

    EN İKİ YÜZLÜ BURÇLAR

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU
    İkizler değilse, zodyakın en iki yüzlü işareti başka kim olabilir? Kelimenin tam anlamıyla iki zihinlidirler. Echols, "Bir dakika bir şey söyleyecekler veya yapacaklar ve sonra tam tersini yapacaklar; o anda doğruyu söylüyorlar, ancak anlar değiştikçe gerçek de değişiyor" diyor. "Merkür tarafından yönetildikleri için hızlı bir zihinleri vardır, bu da düşüncelerinin sürekli yarıştığı, büyüdüğü ve değiştiği anlamına gelir." Onları her gördüğünüzde, bir konu hakkında görünüşte farklı bir fikirleri olacak. Neyse ki, kötü niyetli değil.

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU
    Bu burcun sinsi olma ünü vardır ve bazı sinsilik durumları iki yüzlü olmaya yöneltir. Astrolog Emily Newman , "Akrepler, hedeflerine ulaşmak için her yolu deneyen hırslı insanlardır" diyor . "Hedeflerine ulaşmak için sizi manipüle etmeden önce en harika arkadaşınız gibi görünebilirler. Gerçek niyetlerini ortaya koymadıkları için iki yüzlüdürler." Akrep ile düşündüğünüz kadar sıkı olmadığınızı fark etmeden önce, bir Akrep ile aylar hatta yıllar geçirebilirsiniz.

    TERAZİ BURCU

    TERAZİ BURCU
    Lara, "Teraziler kendilerine sır tutamazlar çünkü ağızlarını kapalı tutamazlar" diyor. "Terazi'ye bir sır verirseniz, bunu başka birine anlatmak için sabırsızlanırlar." İlginç bir şekilde, gerçekten pişmanlık duyuyorlar. “Teraziler güveninizi kırdıkları için kendilerini kötü hissedecekler ve bir dahaki sefere daha iyisini yapacaklarını söyleyecekler, ancak bu bir dahaki sefere sır tutabilecekleri anlamına gelmiyor” diye belirtiyor. Nedense kontrol edemiyorlar. Onları iki yüzlü arkadaşlar listenizde üst sıralara yerleştirin.
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