Arkadaşlarının önerisiyle başladı! Başta kimseye satamadı, şimdi paraya para demiyor

Özbekistan'ın Buhara kentinde üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşıyla tatil için Antalya'ya gelen Safarova, hem doğası hem de insanlarının sıcak kanlı tavrı karşısında kente hayran kaldı. Ailesinin de onayıyla Antalya'da yeni bir hayata atılan Özbek Safarovo, Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça bildiği için turizm sektöründe çalışmaya başladı.

Bazı firmaların satış-pazarlama bölümlerinde iş hayatını sürdüren, emlakçılık da yapan Safarova, Türk vatandaşlığına kabul edildi. Yaşadığı apartmanın bahçesinde ilgi duyduğu kümes hayvanlarını besleyen Safarova, daha sonra Serik ilçesinde şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir arazi satın alarak çiftlik kurdu.

30 BİN TL HİBE DESTEĞİYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Aradığı huzuru ve mutluluğu burada bulan Safarova'nın hayatı 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı 30 bin lira hibe destekle değişti. Önce 450 tavuk alarak yumurta üretimine giren Safarova, buradan elde ettiği gelirle çiftliğini geliştirmeyi sürdürdü.

Hibe destekle kurulan çiftlikte köpekleri ile tavşanlarını besleyen, Afrika tavuğu, kaz, ördek, bıldırcın ve keçi gibi hayvanlardan elde edilen doğal ürünlerin de satışını yapan Safarova, gösterilen ilgiden memnun.

Safarova'nın yeni hedefi ise çiftliğini gezmeye gelen kişilerin meyve sebzeden hayvansal ürünlere kadar her şeyi doğal ortamında satın alabilecekleri "organik süpermarket" olarak adlandırdığı projeyi hayata geçirebilmek.

"SATTIĞIM YUMURTANIN KENDİ ÜRETİMİM OLDUĞUNA İNANDIRAMAMIŞTIM" Şehnaz Safarova, AA muhabirine, doğayla iç içe bir çiftlik kurma fikrinin şehir yaşantısının zorluklarıyla ortaya çıktığını kaydetti.