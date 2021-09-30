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  4. Arkadaşlarının önerisiyle başladı! Başta kimseye satamadı, şimdi paraya para demiyor

Arkadaşlarının önerisiyle başladı! Başta kimseye satamadı, şimdi paraya para demiyor

30.09.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Özbek asıllı Şehnaz Safarova, devletin verdiği 30 bin liralık hibeyi kullanarak 5 yıl önce kurduğu çiftlikle şimdi paraya para demiyor. Ürettiği organik ürünleri satışa sunan Özbek çiftçi, başta çok zorlandığını, arkadaşlarının önerisiyle satış yapmaya başladığı yerleşik yabancılar ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik yaptığı satışlarla düzenini oturtmayı başardığını söyledi.

Özbekistan'ın Buhara kentinde üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşıyla tatil için Antalya'ya gelen Safarova, hem doğası hem de insanlarının sıcak kanlı tavrı karşısında kente hayran kaldı.

Ailesinin de onayıyla Antalya'da yeni bir hayata atılan Özbek Safarovo, Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça bildiği için turizm sektöründe çalışmaya başladı.
Bazı firmaların satış-pazarlama bölümlerinde iş hayatını sürdüren, emlakçılık da yapan Safarova, Türk vatandaşlığına kabul edildi.

Yaşadığı apartmanın bahçesinde ilgi duyduğu kümes hayvanlarını besleyen Safarova, daha sonra Serik ilçesinde şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir arazi satın alarak çiftlik kurdu.

30 BİN TL HİBE DESTEĞİYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Aradığı huzuru ve mutluluğu burada bulan Safarova'nın hayatı 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı 30 bin lira hibe destekle değişti. Önce 450 tavuk alarak yumurta üretimine giren Safarova, buradan elde ettiği gelirle çiftliğini geliştirmeyi sürdürdü.
Hibe destekle kurulan çiftlikte köpekleri ile tavşanlarını besleyen, Afrika tavuğu, kaz, ördek, bıldırcın ve keçi gibi hayvanlardan elde edilen doğal ürünlerin de satışını yapan Safarova, gösterilen ilgiden memnun.
Safarova'nın yeni hedefi ise çiftliğini gezmeye gelen kişilerin meyve sebzeden hayvansal ürünlere kadar her şeyi doğal ortamında satın alabilecekleri "organik süpermarket" olarak adlandırdığı projeyi hayata geçirebilmek.

"SATTIĞIM YUMURTANIN KENDİ ÜRETİMİM OLDUĞUNA İNANDIRAMAMIŞTIM"

"SATTIĞIM YUMURTANIN KENDİ ÜRETİMİM OLDUĞUNA İNANDIRAMAMIŞTIM"
Şehnaz Safarova, AA muhabirine, doğayla iç içe bir çiftlik kurma fikrinin şehir yaşantısının zorluklarıyla ortaya çıktığını kaydetti.
Araziyi aldığı ilk dönemlerde işe nasıl başlayacağını bilemediğini, annesinin izlediği bir televizyon programında Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden haberdar olduğunu kaydeden Safarova, bunun üzerine hemen başvuru yaptığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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