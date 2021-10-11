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Atilla İlhan kimdir, neden öldü? Atilla İlhan nereliydi? Ünlü şair ölüm yıl dönümünde anılıyor...

11.10.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şair Atilla İlhan ölümünün yıl dönümünde anılıyor. Şiirleri ile nesiller tarafından sevilen şair Atilla İlhan'ın hayatı ve ölüm nedeni gibi bilgiler merak ediliyor. Peki Atilla İlhan kimdir, neden öldü? Atilla İlhan nereliydi? İşte merak edilenler...

Atilla İlhan, 11 Ekim'de ölüm yıl dönümünde anılıyor. Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Çolpan İlhan’ın abisi olarak bilinen Türk şair Atilla İlhan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Atilla İlhan kimdir, neden öldü?

ATİLLA İLHAN KİMDİR?

Türk edebiyatının önemli edebiyatçılarından ünlü şair Atilla İlhan, 10 Ekim 2005 tarihinde 80 yaşında iken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiştir. Ölüm yıl dönümünde unutulmayan şairin hayatı merak ediliyor.
15 Haziran 1925 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesinde dünyaya gelmiş olan Atilla İlhan, ilk ve orta eğitiminin neredeyse tamamını İzmir ve babasının işi nedeniyle gittikleri birçok farklı şehirde tamamlamıştır. Atilla İlhan, ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Çolpan İlhan’ın abisi olarak bilinmekte.
Liseden 1946 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girmiştir. Başarılı üniversite yıllarından “Gün” ve “Yığın” adlı dergilerde ilk şiirleri yayınlanmaya başlamıştır. Fakülte’deki yüksek öğrenimini yarıda bırakarak kendi imkanları ile ilk şiir kitabı olan “Duvar” ı yayımlamıştır.
İlhan, 1957 senesinde Erzincan’da askerliğini yapmış ve ardından İstanbul’a döndü ve sinema çalışmalarına hız vermiştir. Hemen hemen 15 senaryoya Ali Kaptanoğlu mahlasıyla imzasını atmıştır. Sinemada aradığı tadı bulamayınca 1960 yılında tekrar Paris’e gitmiştir.
Televizyonculuğu irdelediği bu dönemde, babasının hayatını kaybetmesi sebebiyle İzmir günleri onun için başlamış oldu. İzmir’de kaldığı 8 sene boyunca Demokrat İzmir Gazetesinin genel yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını yürütmüştür. O yıllarda şiir kitabı “Yasak Sevişmek” ve “Aynanın İçindekiler” kuşağından “Bıçağın Ucu” yayınlanmıştır. 1968 senesinde ise dünya evine girmiştir.
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