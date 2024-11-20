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Az bilinen mor süper besin: Diğerlerinden 3 kat daha fazla demir içeriyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.11.2024 13:32
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Nadir görülen tahıllardan biri olan mor pirincin faydaları saymakla bitmiyor. Tüm vücudu hem içten hem de dıştan iyileştirici etkiye sahip olan bu pirinç içeriğinde birçok fayda barındırıyor.

Süper besin olarak adlandırılan mor pirinç, çeşitli hastalıkların riskini azaltmasıyla biliniyor. Oldukça hafif olan bu tatlı tahıl, sote, ızgara, çorba ve haşlanmış yemeklerin yanında tercih ediliyor.

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Riceberry pirinci olarak da bilinen bu pirinç, esas olarak kuzey Tayland'da yetiştirilir. Yıllardır var olmasına rağmen, Asya dışındaki pek çok kişi bu pirinçten ve potansiyel sağlık faydalarından haberdar değildir. Farklı pirinç türlerinin çaprazlanmasıyla elde edilen bu tahıl dikkat çekici bir mor renge sahiptir. Hafif tatlı bir tada ve meyve benzeri bir kokuya sahiptir.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Bir porsiyon mor pirinç, güçlü antioksidanlar olan E vitamini, beta karoten ve gama orizanol içerir. Bunlar cilt ve göz sağlığına faydalıdır ve kalp hastalığı, belirli kanserler ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltıcı etkisi vardır.

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Riceberry pirinci aynı zamanda iyi bir K vitamini ve manganez kaynağıdır. K vitamini kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gereklidir ve manganez metabolizma ve kemik sağlığı için gerekli bir mineraldir.

LİF AÇISINDAN ZENGİN

LİF AÇISINDAN ZENGİN

Pirinç ayrıca lif açısından zengindir, sindirimi ve bağırsak sağlığını iyileştirir. NHS yönergelerine göre bol miktarda lif yemek kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve bağırsak kanseri riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılıdır.

Lif, besinlerin sindirimine ve emilimine yardımcı olur. Bağırsak boşluğunda kanserojenlerin temas süresini azaltır.

3 KAT DAHA FAZLA DEMİR İÇERİYOR

3 KAT DAHA FAZLA DEMİR İÇERİYOR

Bu özel tahıl, kırmızı kan hücrelerinin işleyişi için gerekli olan hayati bir besin olan diğer pirinç çeşitlerinden üç kat daha fazla demir içerir. Demir eksikliği bağışıklık sistemini tehlikeye atabilir ve vücudu hastalıklara ve enfeksiyonlara daha yatkın hale getirebilir.

Anahtar Kelimeler:
demir Pirinç
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