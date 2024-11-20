Az bilinen mor süper besin: Diğerlerinden 3 kat daha fazla demir içeriyor!

Riceberry pirinci olarak da bilinen bu pirinç, esas olarak kuzey Tayland'da yetiştirilir. Yıllardır var olmasına rağmen, Asya dışındaki pek çok kişi bu pirinçten ve potansiyel sağlık faydalarından haberdar değildir. Farklı pirinç türlerinin çaprazlanmasıyla elde edilen bu tahıl dikkat çekici bir mor renge sahiptir. Hafif tatlı bir tada ve meyve benzeri bir kokuya sahiptir.