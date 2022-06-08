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Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü ayın kaçında, kaç gün kaldı?

08.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Haziran ayına girilmesinin ardından bu anlamlı güne ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Hazırlık yapmak, yer ayırtmak, sipariş verip hediye almak isteyen kişiler şimdiden internette araştırma yapmaya başladı. Peki Babalar Günü ne zaman? İşte Babalar Günü tarihi...

Babalar Günü için çok sayıda vatandaş şimdiden plan yapıyor. Haziran ayının ile birlikte bir çok kişi Babalar Günü'ne ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu anlamlı gün ile ilgili merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Babalar Günü her sene haziran ayının . pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'da kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.
Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.
Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?
Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.
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Babalar Günü
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