Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü ayın kaçında, kaç gün kaldı?

Babalar Günü için çok sayıda vatandaş şimdiden plan yapıyor. Haziran ayının ile birlikte bir çok kişi Babalar Günü'ne ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu anlamlı gün ile ilgili merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022? Babalar Günü her sene haziran ayının . pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'da kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.