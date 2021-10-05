HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Belçika'nın "bal kabağı kasabası"ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor

Belçika'nın "bal kabağı kasabası"ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor

05.10.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın Kasterlee kasabasında yetiştirilen ve her sene ekim ayında görücüye çıkan tonluk kabaklar, şampiyonalarda rekor kırmak için yarışıyor. Her yıl ekim ayının ilk haftasında seralarında yetiştirdikleri dev bal kabaklarını hasat eden Kasterleeliler, festival alanında bir araya geliyor. Farklı renk ve şekillerdeki kabaklar, jüri eşliğinde çekicilerle itinayla tartılırken yetiştiricileri, kabakları battaniye altında saklıyor.

Belçika'nın liman kenti Anvers'e bağlı, Hollanda sınırındaki Kasterlee, ülkenin "bal kabağı kasabası" olarak anılıyor. Flamanca konuşan yaklaşık 20 bin nüfuslu kasaba, ziyaretçilerini bal kabaklarının resmedildiği tabelayla karşılıyor.

Kasabanın merkezine giden yolu, satışı da yapılan bal kabağı dolu kasalar ve dekoratif objeler süslüyor. İrili ufaklı bal kabaklarına evlerin bahçelerinde, hatta yol kenarlarında atıl görünen alanlarda dahi rastlamak mümkün.

Kasterlee, bu yönüyle özellikle yılın bu günlerinde yerli turist çekiyor. Kasabanın en büyük özelliği, Avrupa çapında yarışlara katılan tonluk bal kabakları. Her yıl ekim ayının ilk haftasında seralarında yetiştirdikleri dev bal kabaklarını hasat eden Kasterleeliler, festival alanında bir araya geliyor.

ARABALAR BİLE KABAKLARIN YANINDA KÜÇÜK KALIYOR

Farklı renk ve şekillerdeki kabaklar, jüri eşliğinde çekicilerle itinayla tartılırken yetiştiricileri, verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için heyecanla bekliyor. Kasterlee'nin güler yüzlü seracıları müsabakadan büyük keyif alırken, yiyecek ve içecekleriyle festival alanında toplanan halk da heyecana ortak oluyor. Dev kabakları görmeye gelen çocukların, hatta araçların bal kabaklarının yanında küçük kalması ilginç görüntüler oluşturuyor.

SERADA ISITICILAR ALTINDA, BATTANİYELERE SARILI TONLUK KABAK

SERADA ISITICILAR ALTINDA, BATTANİYELERE SARILI TONLUK KABAK
Bu sene kasabanın en büyük bal kabağını yetiştiren Mario Vangeel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kasterlee'deyiz. Burası küçük bir kasaba. Burası bir balkabağı kasabası." dedi.
Vangeel, evinin bahçesindeki serada AA kamerasına gösterdiği, çevresi yaklaşık 6 metrelik ve 1040 kilogramlık bal kabağının dünya rekoru kırmasını beklediğini söyledi.
Rekorun halihazırda İtalya'da 1226 kilogramlık kabağın yetiştiricisine ait olduğunu aktaran Vangeel, şöyle devam etti: "Yarışmadan sonra kabağı kesip çekirdeklerini alıp gerisini atacağız. Çekirdeklerini kulübümüze vereceğiz. 30 yıldır 50 kişilik bir balkabağı kulübümüz var. Çekirdekler İspanya, ABD gibi dünyanın farklı ülkelerine gidecek. Benim kabağımın çekirdekleri İspanya'dan geliyor. Bu balkabağı yenmez. Bu sadece sergilenmek için."

''SIRRI ISI''

''SIRRI ISI''
Bal kabağının büyümesinin sırrının ısı olduğunu belirten Vangeel, bu nedenle üstünü battaniyelerle örttüğünü, üstünden ve yanlarından ise ısıtıcılarla geceleri sıcak kalmasını sağladığını anlattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.