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Berat Gecesi hangi gün? Ne zaman? Ayın kaçında idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir? İşte Berat kandili tarihi!

16.03.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili 2022'nin 3. kandilidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Kandil günleri takvimi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Berat Gecesi hangi gün? Ne zaman? Ayın kaçında idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte Berat kandili tarihi ve detaylar...

Berat Kandili'nin Müslümanlar için anlam ve önemi büyüktür. Bu yıl idrak edilecek olan üçüncü kandili olan Berat Kandili ile ilgili Berat Gecesi hangi gün? Ne zaman? Ayın kaçında idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Berat kandili tarihi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kandil günleri takvimine haberimizde yer verdik..

BERAT KANDİLİ 2022!

"Berat"günahtan arınma, temize çıkma ve ilahi affa nail olma anlamına gelmektedir. Berat Gecesi tövbe etmek bu sebeple önemlidir. Şaban ayının 14. gününde gerçekleşen Berat Kandili, bu ay içerisinde idrak edilecek.

BERAT GECESİ HANGİ GÜN?

BERAT GECESİ HANGİ GÜN?
Mübarek üç aylardan Şaban ayı içerisinde 14. günde idrak edilen Berat Kandili 17 Mart perşembe günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.
İslsm peygamberi Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu söylenmektedir:
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Anahtar Kelimeler:
Berat kandili
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