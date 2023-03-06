HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ BURADA! 6 Mart 2023 dualı, Türk bayraklı, hadisli, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajları

BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ BURADA! 6 Mart 2023 dualı, Türk bayraklı, hadisli, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajları

06.03.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili mesajları resimli, dualı, Türk bayraklı, hadisli ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Bu önemli gece, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Biz de bu özel gün için dualı, Türk bayraklı, hadisli, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 2023'e özel resimli Berat Kandili mesajları...

Berat Kandili mesajları resimli, dualı, Türk bayraklı, hadisli ve ayetli seçenekleriyle WhtasApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için internette yerini aldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu önemli gecede birçok kişi ibadet edecek.Türk bayraklı, hadisli, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte sevdiklerinize özel en yeni resimli Berat Kandili mesajları....

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023!

Berat Kandili'niz kutlu olsun. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Sevgi ve saygıyla...

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını verdi!

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını verdi!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.