BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ BURADA! 6 Mart 2023 dualı, Türk bayraklı, hadisli, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajları

Berat Kandili mesajları resimli, dualı, Türk bayraklı, hadisli ve ayetli seçenekleriyle WhtasApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için internette yerini aldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu önemli gecede birçok kişi ibadet edecek.Türk bayraklı, hadisli, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte sevdiklerinize özel en yeni resimli Berat Kandili mesajları....
Berat Kandili'niz kutlu olsun. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Sevgi ve saygıyla...
Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.
Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.