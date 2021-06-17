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  4. Beynin en önemli gıdası ortaya çıktı! İşte o gıda ve beyne faydaları

Beynin en önemli gıdası ortaya çıktı! İşte o gıda ve beyne faydaları

17.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlandıkça artan sağlık problemleri sonucu beslenmeye verilen önem daha da arttı. Vücudumuzda bulunan her organa beslenme şeklinin, tüketilen gıdaların ayrı ayrı faydaları bulunmakta. Özellikle yüksek tansiyon, obezite, diyabet, kalp ve damar sağlığında beslenme çok önemli bir yer tutarken, beyin sağlığı da bu listenin en başında yer alıyor. Çünkü beyin sağlığı bozulduğunda vücudun dengesi de bozulabilir. Peki beyin sağlığını korumak için hangi gıdalar tüketilmeli? İşte detaylar...

Vücudun en önemli organlarının başında yer alan beyin, sağlık problemleri yaşamamak için en dikkat edilmesi gereken organdır. Yapılan araştırmalar sonucu beyin sağlığının bozulması tüm vücudun dengesinin bozulmasına neden olabildiğini ortaya koydu. Bu noktada tüketilen gıdalara önem vermek gerekmektedir. Peki beyin sağlığı için hangi gıdalar tüketmeli? İşte beyin sağlığına olumlu etki sağlayan besinler...

İşte beyin sağlığına iyi gelen o gıdalar

Tüm organların sağlığı açısından beslenmeye önem vermek gerekir. Beslenme düzeni ve tüketilen gıdalar ise birçok hastalığın oluşum riskini en aza indirir. Beyin sağlığı ise vücutta en dikkat edilmesi organların en başında yer almaktadır. Çünkü beyin diğer tüm organların dengesini sağlmaktadır.
Uzmanlar tarafından en sık yapılan uyarıların başında ise işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğidir. Bu kapsamda Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu ifade etti.

BEYİN SAĞLIĞI TÜM HASTALIKLARI ETKİLİYOR

BEYİN SAĞLIĞI TÜM HASTALIKLARI ETKİLİYOR
Yapılan araştırmalar sonucu beyin sağlığı ve kansere iyi gelen besinler arasında benzerlikler oldukça fazla. Doğru tabiri beyin sağlığını korumak birçok hastalık riskini en aza indirdiği gibi kanser riskini de düşürüyor.

ZERDEÇAL YAN ETKİLERİNE FAYDALI

ZERDEÇAL YAN ETKİLERİNE FAYDALI
Sağlam, beyaz işlenmiş şeker yerine dondurma, pekmez, hurma ve incirden alınan şekerle beslenmeyi önerdi. Zerdeçal ve kanser ilişkisine yönelik ise bir araştırma olmadığını vurgulayarak, kanserin yan etkileri azaltmakta etkili olabileceğine yönelik bir çalışmaların car olduğunu ve bu konudaki faydasından bahsetti.

YUMURTA ÖNEMLİ BİR GIDA

YUMURTA ÖNEMLİ BİR GIDA
Kanser tedavisinde doğru ve sağlıklı tüketmenin altını çizen Sağlam, işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirterek Sağlam, "Yumurta da uygun koşullarda üretildiği takdirde mutlaka alınması gereken bir gıdadır. Kuşkusuz tavuk için de aynı kural geçerli olup gerçek tavuk çok kıymetli bir gıdadır ve şifa vericidir. Yarı sentetik et olarak üretildiğinde bunun faydası yoktur" ifadelerini kullandı.
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