Beynin en önemli gıdası ortaya çıktı! İşte o gıda ve beyne faydaları

Vücudun en önemli organlarının başında yer alan beyin, sağlık problemleri yaşamamak için en dikkat edilmesi gereken organdır. Yapılan araştırmalar sonucu beyin sağlığının bozulması tüm vücudun dengesinin bozulmasına neden olabildiğini ortaya koydu. Bu noktada tüketilen gıdalara önem vermek gerekmektedir. Peki beyin sağlığı için hangi gıdalar tüketmeli? İşte beyin sağlığına olumlu etki sağlayan besinler...

İşte beyin sağlığına iyi gelen o gıdalar

Tüm organların sağlığı açısından beslenmeye önem vermek gerekir. Beslenme düzeni ve tüketilen gıdalar ise birçok hastalığın oluşum riskini en aza indirir. Beyin sağlığı ise vücutta en dikkat edilmesi organların en başında yer almaktadır. Çünkü beyin diğer tüm organların dengesini sağlmaktadır.

Uzmanlar tarafından en sık yapılan uyarıların başında ise işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğidir. Bu kapsamda Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu ifade etti.

BEYİN SAĞLIĞI TÜM HASTALIKLARI ETKİLİYOR Yapılan araştırmalar sonucu beyin sağlığı ve kansere iyi gelen besinler arasında benzerlikler oldukça fazla. Doğru tabiri beyin sağlığını korumak birçok hastalık riskini en aza indirdiği gibi kanser riskini de düşürüyor.

ZERDEÇAL YAN ETKİLERİNE FAYDALI Sağlam, beyaz işlenmiş şeker yerine dondurma, pekmez, hurma ve incirden alınan şekerle beslenmeyi önerdi. Zerdeçal ve kanser ilişkisine yönelik ise bir araştırma olmadığını vurgulayarak, kanserin yan etkileri azaltmakta etkili olabileceğine yönelik bir çalışmaların car olduğunu ve bu konudaki faydasından bahsetti.