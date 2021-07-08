BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 BİLSEM sınav sonuçları tarihi...

İlgiyle takip edilen BİLSEM Grup Tarama Sınavı 9 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Öğrenci ve veliler BİLSEM sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. BİLSEM sınavları özel yetenekli öğrencilerin tespiti ve potansiyellerine uygun eğitim alabilmeleri için yapılıyor. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel yetenekli öğrenciler için düzenlenen ve 9 Temmuz'da tamamlanacak olan 2021 BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçları için merakla bekleyiş başlamış durumda.

"BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sınava katılacak öğrenciler ve velileri tarafından merak edilmeye başlandı.

MEB tarafından yayınlanan takvime göre BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde MEB'in resmi sitesi olan "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.

BİLSEM nedir? Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adı olan Bilsem, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak biçimde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için devlete bağlı şekilde açılıp faaliyet sürdüren özel eğitim kurumlarıdır.