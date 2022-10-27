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Boyabat’ta çiftçiye yüzde 70 hibeli makine

27.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Boyabat ilçesinde ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projeleri’ çerçevesinde, çiftçilere çeltik arazileri için yüzde 70 hibeli lazerli tesviye ve yem karma makineleri teslim edildi.Boyabat’ta kırsal kesimde yaşayan ve çeltik üretimi yapan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimine katkı sağlanması amacıyla ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projeleri’ yürütülüyor.

Sinop’un Boyabat ilçesinde ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projeleri’ çerçevesinde, çiftçilere çeltik arazileri için yüzde 70 hibeli lazerli tesviye ve yem karma makineleri teslim edildi.
Boyabat’ta kırsal kesimde yaşayan ve çeltik üretimi yapan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimine katkı sağlanması amacıyla ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projeleri’ yürütülüyor. Çiftçilere yüzde 70 hibeli çeltik arazileri için lazerli tesviye ve yem karma makinelerinin teslimi yapıldı.
Tarım ve Orman Boyabat İlçe Müdürü Murat Usta, “Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi ile ilçemizin kırsalında yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanması amacıyla makine ekipmanlarının teslimini yaptık. Üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Boyabat’ta çiftçiye yüzde 70 hibeli makine

Boyabat’ta çiftçiye yüzde 70 hibeli makine

Boyabat’ta çiftçiye yüzde 70 hibeli makine

Boyabat’ta çiftçiye yüzde 70 hibeli makine

Boyabat’ta çiftçiye yüzde 70 hibeli makine

Boyabat’ta çiftçiye yüzde 70 hibeli makine

Boyabat’ta çiftçiye yüzde 70 hibeli makine
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Sinop

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