HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Brent petrol nedir? Ne anlama gelir? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Neden yükseliyor?

Brent petrol nedir? Ne anlama gelir? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Neden yükseliyor?

07.03.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varil fiyatına artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yaptırımı sonrası uluslararası piyasalarda 130 doları aşan fiyatıyla dikkat çeken Brent petrole ilişkin Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Neden yükseliyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Amerika Birleşik Devletleri ile Batı ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar sonrası uygulama kararı aldıkları yaptırımlar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatına artış gösterdi. Piyasalarda 130 doları aşan fiyatıyla dikkat çeken Brent petrole ilişkin Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Neden yükseliyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı bir petrol türüdür. Brent petrol ham petroldür. Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya'nın Shetland Havzası'ndaki denizden çıkarılmaktadır.
Royal Dutch Shell şirketince işletilen bölgenin kullanım ömründe sona gelindi.
Brent ismi, bölgede yaşayan bir kuş olan brent goose (yosun kazı) türünden gelmektedir. Bölgenin genel ismine brent adı verilmiştir. Öte yandan bu ad petrol arama sahalarının isimlerinin baş harflerini de karşılıyor.

BRENT PETROLÜN FİYATI NE KADAR OLDU?

BRENT PETROLÜN FİYATI NE KADAR OLDU?
Rus petrolüne ambargo dünyadaki petrol arzını azaltabilir düşüncesi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana brent petrol fiyatının yüzde 30'dan fazla artmasına yol açtı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada Rusya petrolünün ithalatına yasak getirilebileceğiyle ilgili adımları Avrupa Birliği ile müzakere ettiklerini duyurmuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.