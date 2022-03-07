Brent petrol nedir? Ne anlama gelir? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Neden yükseliyor?

Amerika Birleşik Devletleri ile Batı ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar sonrası uygulama kararı aldıkları yaptırımlar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatına artış gösterdi. Piyasalarda 130 doları aşan fiyatıyla dikkat çeken Brent petrole ilişkin Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Neden yükseliyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı bir petrol türüdür. Brent petrol ham petroldür. Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya'nın Shetland Havzası'ndaki denizden çıkarılmaktadır.

Royal Dutch Shell şirketince işletilen bölgenin kullanım ömründe sona gelindi.

Brent ismi, bölgede yaşayan bir kuş olan brent goose (yosun kazı) türünden gelmektedir. Bölgenin genel ismine brent adı verilmiştir. Öte yandan bu ad petrol arama sahalarının isimlerinin baş harflerini de karşılıyor.

BRENT PETROLÜN FİYATI NE KADAR OLDU? Rus petrolüne ambargo dünyadaki petrol arzını azaltabilir düşüncesi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana brent petrol fiyatının yüzde 30'dan fazla artmasına yol açtı.